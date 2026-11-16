Un camión arrancó parte de un árbol en calle Reconquista, en la ciudad de Paraná, y generó preocupación entre los vecinos por el peligro que representa para quienes transitan por la zona. El episodio ocurrió este lunes, alrededor de las 16:30 horas, cuando un vehículo destinado a la recolección de contenedores pasó por el lugar y dañó gravemente un antiguo chivato, cuyas ramas quedaron sobre parte de la calzada.

El incidente se registró en un sector donde se ejecutan obras de cloacas, que ya habían reducido el espacio disponible para la circulación vehicular. La situación se agravó después del desprendimiento de parte del ejemplar, debido a que automovilistas y motociclistas deben atravesar un tramo todavía más angosto.

Claudia Olivera, vecina del barrio, relató a Elonce que el episodio ocurrió de manera repentina y provocó un fuerte estruendo. "Fue aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Dado que están haciendo cloacas en la zona de calle Reconquista, pasó un camión recolector de los contenedores y lo arrancó prácticamente", explicó.

El fuerte estruendo y los daños en el antiguo chivato

La mujer contó que el ruido provocado por el impacto la sorprendió dentro de su vivienda. "Fue una explosión enorme. Salí y justo salió el camión. Fue un susto muy grande", recordó sobre los momentos posteriores al incidente.

Las imágenes registradas en el lugar muestran importantes daños en la estructura del árbol, con parte de sus raíces expuestas y grandes ramas desprendidas. Según Olivera, el chivato llevaba muchos años en el barrio y proporcionaba sombra en las inmediaciones de la escuela Nuestra Señora de Lourdes.

La vecina remarcó que el hecho pudo haber tenido consecuencias más graves si el árbol hubiera caído sobre una vivienda o alguna persona. "Podría haber caído sobre el frente de la casa y se hubiera quebrado todo. Es un horario en el que transitan chicos que van a la escuela o salen. Hubiese pasado algo que, gracias a Dios, no pasó a mayores", manifestó.

Reclamo al municipio por el riesgo para automovilistas y motociclistas

Tras el incidente, Olivera se comunicó con la línea municipal 147 para solicitar el retiro de las ramas y los restos del ejemplar que permanecen sobre la calle. Sin embargo, cuestionó las dificultades que encontró al intentar gestionar el reclamo.

"Llamé al 147 porque está obstruyendo parte de la calle. La gente que viene de la zona de 25 de Junio prácticamente tiene una sola mano para circular y representa un peligro para las motos y los autos", advirtió.

También explicó que, al realizar la comunicación, le solicitaron fotografías y el envío de imágenes a un número telefónico. "Me mandan que saque fotos y que se las mande a un número de celular. Es un trámite engorroso, pero más que nada es por el peligro que representa", sostuvo.

Finalmente, la vecina insistió en la necesidad de una intervención municipal para despejar la calzada y evitar accidentes. "Apelo a que las autoridades tengan una consideración y lo puedan sacar", concluyó. El reclamo cobra especial relevancia por las obras de cloacas que se desarrollan sobre calle Reconquista y que mantienen restringida la circulación en ese sector de Paraná.