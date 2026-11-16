Volcó la combi de un cantante de guaracha: cuatro heridos y pedido de oración

El músico santiagueño Marcelo Véliz sufrió un accidente cuando regresaba de una presentación junto a su agrupación. Cuatro de los nueve ocupantes fueron hospitalizados. Sus hijas pidieron una cadena de oración y señalaron que el artista y uno de sus hermanos son los más afectados.
El cantante de guaracha Marcelo Véliz sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes, cuando la combi en la que viajaba junto a su agrupación volcó en la localidad de La Madrid, provincia de Tucumán. Como consecuencia del siniestro, cuatro personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando el vehículo regresaba hacia Santiago del Estero después de una presentación musical en Buena Vista, departamento Simoca. Por causas que se investigaban, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcado sobre la calzada.
En la combi viajaban nueve personas, entre músicos e integrantes del equipo de trabajo del artista santiagueño. El accidente generó preocupación entre sus familiares y seguidores, quienes aguardaban información sobre la evolución de los heridos.
Cuatro personas fueron hospitalizadas tras el vuelco
De acuerdo con la información difundida, cuatro ocupantes sufrieron politraumatismos y golpes de consideración.
Entre los heridos se encontraban Marcelo Véliz, el conductor de la combi y otros dos integrantes de la agrupación. Todos fueron trasladados en ambulancia al hospital zonal para recibir asistencia.
Los otros cinco pasajeros no presentaron lesiones de consideración y se encontraban en buen estado general.
Hasta el momento de la información difundida, no se había dado a conocer un parte médico oficial que precisara la gravedad de las lesiones ni las circunstancias que provocaron el vuelco.
Las hijas de Marcelo Véliz pidieron una cadena de oración
Tras conocerse el accidente, las hijas del cantante, Fernanda, Romina y Maitena, compartieron un comunicado en redes sociales para informar sobre la situación de su familia.
“Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, expresaron.
En el mismo mensaje, convocaron a sus seguidores a acompañar a los heridos mediante una cadena de oración. “Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas”, señalaron.
Además, las jóvenes indicaron que el cantante y uno de sus hermanos eran quienes habían resultado más afectados por el accidente.
Esperan novedades sobre la evolución de los heridos
La familia del músico agradeció las muestras de acompañamiento recibidas después de que se conociera el siniestro vial.
Mientras tanto, los heridos permanecían bajo atención médica y se aguardaban novedades sobre su evolución.
Las circunstancias del vuelco continuaban bajo investigación, sin que se hubieran establecido oficialmente las causas por las que la combi perdió el control durante el regreso a Santiago del Estero.