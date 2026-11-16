Festival de Diamante 2027: artistas confirmados, fechas y cuánto costarían las entradas

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante 2027 se realizará del 7 al 11 de enero en el Campo Martín Fierro, con cinco noches de espectáculos musicales y jineteada. La organización confirmó parte de la grilla artística, mientras que el intendente Ezio Gieco anticipó que las entradas para las jornadas principales rondarían los 50.000 pesos.

La programación anunciada incluyó a Ahyre, Soledad Pastorutti, Destino San Javier, Luciano Pereyra y Los Tekis, quienes actuarán en el escenario mayor Carlos Santa María.

En declaraciones a Elonce, Gieco explicó que el municipio trabajaba en la organización del encuentro, las mejoras del predio y la definición de los precios de las entradas y plateas.

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Cuánto costarán las entradas para el Festival de Diamante

Uno de los aspectos abordados por el intendente fue el precio de las entradas. Si bien aclaró que todavía no estaba definido el valor definitivo, anticipó un monto estimado para las noches de mayor convocatoria.

“La entrada todavía no tiene un precio exacto cerrado. La próxima semana lo vamos a estar publicando, pero va a rondar los 50.000 pesos, un 20% más que el año pasado, para los días más importantes”, señaló Gieco a Elonce.

El jefe municipal también confirmó que se ofrecerán plateas con precios diferenciados según su ubicación y que se permitirá el ingreso con conservadoras mediante el pago de un importe adicional.

“Va a haber una venta de plateas diferenciada según la ubicación y el acceso con conservadora a un precio módico”, explicó en diálogo con El Explorador.

Las mejoras que se realizan en el Campo Martín Fierro

Gieco detalló las tareas que se llevaban adelante en el Campo Martín Fierro para recibir al público durante enero. “Estamos haciendo inversiones dentro del predio, mejorando los sanitarios, colocándoles cerámicos y mejorando las condiciones de iluminación”, indicó.

El intendente explicó que los trabajos se realizaban junto con la Comisión de Apoyo al Festival de Jineteada y Folclore, creada en 2012, que participa en distintas actividades para generar recursos destinados al mantenimiento del espacio.

“Después de cada festival de enero, en febrero comenzamos las reuniones para el próximo año”, comentó. Además, precisó que la organización contaba con comisiones encargadas de la actividad en el campo, la programación artística y la coordinación general.

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Otro de los aspectos destacados por Gieco fue la modalidad de competencia que se implementó nuevamente en el festival. “Hemos vuelto a realizar el festival en la modalidad con la que comenzó, que es mediante sorteo”, explicó.

El sistema establece que los caballos sean asignados a los montadores por sorteo, sin una selección previa de cada participante. “A cada montador experimentado le puede tocar el caballo que menos corcovea y al de menos experiencia le puede tocar el mejor caballo y terminar siendo campeón”, describió.

La convocatoria para el encuentro, reconocido popularmente como “La Reina de las Jineteadas”, reunirá a tropilleros de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Entre Ríos, quienes llevarán sus caballos al emblemático campo Lisardo Gieco.

Los costos de organización y el precio de las entradas

Durante la entrevista, el intendente también se refirió al financiamiento del festival y a la decisión de mantener un equilibrio entre ingresos y gastos.

Gieco sostuvo que la organización no recibía aportes económicos de Nación ni de Provincia, aunque sí acompañamiento institucional. “Este año tenemos que asumir un aumento del 30 al 35% de los costos, pero la entrada la vamos a subir un 20% y aumentamos la contratación de la cartelera”, explicó.

Además, señaló que el objetivo económico no era obtener ganancias. “La idea no es generar recursos en ganancia, sino no perder dinero”, afirmó.

Finalmente, Gieco expresó que la organización buscaba ampliar la convocatoria del festival y promover la llegada de visitantes a Diamante. “Queremos que lo pueda disfrutar la familia, que puedan venir a Diamante y que el festival cada vez sea más grande y trascienda fronteras”, concluyó.