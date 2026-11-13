Festival de Diamante 2027: confirmaron las 19 tropillas que participarán de la jineteada

El Festival de Diamante 2027 confirmó las 19 tropillas que participarán de la 55ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que se desarrollará del 7 al 11 de enero en la ciudad entrerriana. Los representantes llegarán desde distintos puntos del país para protagonizar las tradicionales jornadas de jineteada en el Campo Martín Fierro.

La organización dio a conocer el listado de tropillas que formarán parte del encuentro, reconocido popularmente como “La Reina de las Jineteadas”. La convocatoria reunirá a tropilleros de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Entre Ríos, quienes llevarán sus caballos al emblemático campo Lisardo Gieco.

La participación de estas tropillas constituye uno de los principales atractivos del festival, que cada verano convoca a jinetes, tropilleros y aficionados a las tradiciones criollas. La edición 2027 volverá a reunir a representantes de diferentes regiones argentinas en uno de los escenarios más reconocidos de la jineteada nacional.

Las 19 tropillas confirmadas para el Festival de Diamante

Entre las tropillas anunciadas se encuentran “Los Taitas”, de Julio y Fermín Mendizábal, provenientes de Rauch, Buenos Aires; “El Relincho”, de Carlos Oggero, de Virginia, Santa Fe; y “La Flor del Pago”, de Eduardo Daneo, de Etruria, Córdoba.

También participarán “La Sin Querencia”, de Luciano Simo, de Pérez Millán, Buenos Aires; “Los Bonitos”, de Néstor Sosa, de La Plata; y “La Bochinchera”, de Marcelo Cugat, de Santa Lucía, Buenos Aires. A ellas se sumarán otra tropilla denominada “La Sin Querencia”, de Ismael Palen, de Casilda, Santa Fe; y “El Lamento del Gauchaje”, de José Perret, de Capibara, Santa Fe.

La nómina continuará con “Los Discutidos”, de Fanny Margueliche, de City Bell, Buenos Aires; “La Esperanza”, de los hermanos Agüero, de Mercedes; “El Relincho”, de Tito Saluzzo, de Las Varillas, Córdoba; y “La Argentina”, de Sergio Retondo, de Roque Pérez, Buenos Aires.

Las tropillas entrerrianas que estarán presentes

Entre los representantes de Entre Ríos fueron confirmadas “La Mochilera”, de Horacio Velásquez, de Gualeguay; “Los Diablos Negros”, de Laureano Papes, de Urdinarrain; y “El Entrevero”, de Ángel Ecclesia, de Costa Grande.

La lista se completó con “La Cerda Brava”, de Oreste Pergolesi, de Tostado, Santa Fe; “La Costera”, de los hermanos Cañete, de Río Colorado, Río Negro; “Los Pa' Mi No Son”, de José Mutio, de San Miguel del Monte, Buenos Aires; y “La Milagrosa”, de Vasco Ávila, de Carmen de Patagones, Buenos Aires.

De esta manera, la organización avanzó con los anuncios de la próxima edición del encuentro, que volverá a tener a la jineteada como uno de sus principales protagonistas. El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante se realizará del 7 al 11 de enero de 2027, con cinco jornadas dedicadas a las tradiciones gauchas y el folclore argentino.