Detuvieron a dos empleados jerárquicos de Metrogas tras la explosión que dejó 20 heridos

Una explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó este viernes al menos 20 personas heridas, seis de ellas de gravedad, y derivó en la detención de dos empleados jerárquicos de Metrogas. El incidente ocurrió en una fiambrería ubicada en la esquina de Beltrán e Iberlucea, mientras se desarrollaban trabajos de renovación de cañerías en la zona.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó que la Fiscalía dispuso la detención de dos responsables de la empresa que se encontraban presentes en el lugar después de la explosión. La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de Lanús.

La detonación provocó importantes daños en el comercio y generó momentos de conmoción entre vecinos y trabajadores del centro comercial. Ante la emergencia, comenzaron las evacuaciones preventivas de establecimientos educativos y geriátricos cercanos.

Cómo se produjo la fuga de gas

Alejandro Di Lazzaro, director de Asuntos Corporativos de Metrogas, explicó a TN que el incidente se originó durante una intervención destinada a renovar la infraestructura de distribución.

“Estábamos haciendo un trabajo para cambiar y mejorar los caños. Este trabajo se hace sin gas, es una obra civil. Cuando una tunelera golpeó un gasoducto que sí tiene, empezó a emanar gas”, relató.

Foto: Maxi Failla

El representante de la compañía precisó que la primera comunicación por la emergencia se recibió a las 9.44 y que un trabajador especializado llegó al lugar a las 10.04 para evaluar la situación.

Foto: Maxi Failla

“Mientras trabajaban los equipos para reparar la rotura, se produjo la explosión”, señaló Di Lazzaro, quien reconoció que todavía no se habían establecido las causas de la detonación.

Metrogas aseguró que cumplió los protocolos

Frente a los cuestionamientos por la respuesta ante la fuga, fuentes de Metrogas sostuvieron que “se siguieron los protocolos normales” establecidos para este tipo de incidentes.

Desde la compañía explicaron que, cuando se detectaba un escape, intervenían inicialmente los trabajadores encargados de atender reclamos y posteriormente los técnicos especializados en reparaciones.

Foto: Maxi Failla

También señalaron que habitualmente estas situaciones se resolvían sin participación de otros organismos y que, según el procedimiento descripto por la empresa, los bomberos o Defensa Civil eran convocados cuando se producía una explosión.

Estas explicaciones quedaron sujetas a la investigación judicial, que debía determinar las circunstancias del incidente y las posibles responsabilidades.

Vecinos denunciaron un fuerte olor a gas

Los testimonios de vecinos reflejaron la preocupación que se vivió durante los minutos previos a la explosión. Algunos señalaron que se percibía un intenso olor a gas en las inmediaciones del comercio afectado.

🚨 EXPLOSIÓN E INCENDIO EN REMEDIOS DE ESCALADA: 20 HERIDOS Y 5 CON QUEMADURAS GRAVES 🔥 Una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones sacudió este viernes por la mañana Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. 📍 El siniestro ocurrió en la zona de Beltrán e Iberlucea, cuando una máquina que realizaba trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución de MetroGAS. 🏥 El saldo es de 20 personas heridas, cinco de ellas con quemaduras graves. 🚒 Bomberos, ambulancias, Policía y Defensa Civil desplegaron un amplio operativo. También fueron evacuados preventivamente un jardín de infantes, un geriátrico, comercios y viviendas de la zona. ⚠️ MetroGAS confirmó que el accidente se produjo durante los trabajos de renovación de la red y que dos operarios de la empresa resultaron heridos. 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #RemediosDeEscalada, #Lanús, #Explosión, #Incendio, #MetroGAS, #Emergencia — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 13, 2026

“Había un olor a gas muy fuerte”, describieron residentes de la zona, donde la detonación alteró la actividad habitual de una de las cuadras comerciales más concurridas de Remedios de Escalada.

El episodio ocurrió a una cuadra de la avenida Hipólito Yrigoyen y obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y prevenir nuevos riesgos.

Mientras continuaban las tareas de seguridad, la Justicia avanzaba con las actuaciones para esclarecer qué provocó la explosión y establecer si existieron irregularidades en los procedimientos aplicados durante la emergencia.