Falleció Ricardo Bonini, reconocido realizador audiovisual y colaborador de Elonce

REDACCIÓN ELONCE
Ricardo Bonini falleció este viernes a los 76 años en Paraná. Fundador de Bonini Digital Producciones, acompañó numerosas transmisiones de eventos provinciales y coberturas solidarias de Elonce. Su partida generó tristeza entre familiares, amigos y colegas.
Falleció Ricardo Bonini, reconocido realizador audiovisual de Paraná y colaborador de Elonce, este jueves por la noche a los 76 años. Fundador de Bonini Digital Producciones, desarrolló una extensa trayectoria dedicada al registro y la transmisión de acontecimientos culturales, deportivos y sociales de Entre Ríos.
Su fallecimiento generó profundo pesar entre familiares, amigos y colegas que compartieron años de trabajo. Su labor permitió llevar a la pantalla numerosos acontecimientos que forman parte de la historia provincial.
Al frente de su productora, participó en transmisiones de la Fiesta de los Reyes Magos, la Fiesta del Pan Casero y el Triatlón de La Paz, entre otros eventos populares de Entre Ríos.
Su vínculo con Elonce
Ricardo Bonini mantuvo una estrecha relación profesional con Elonce, donde colaboró durante años en coberturas especiales y transmisiones de distintas actividades.
También acompañó numerosas ediciones de Once por Todos, la jornada solidaria impulsada por Elonce, aportando su experiencia y conocimientos técnicos para acercar cada acontecimiento a los hogares entrerrianos.
Su trabajo detrás de cámaras resultó fundamental en distintas producciones, donde compartió extensas jornadas con equipos periodísticos y técnicos.
El recuerdo y la despedida
“Detrás de cada transmisión hay personas que aportan su experiencia, compromiso y dedicación. Ricardo fue una de ellas, y su presencia permanecerá en el recuerdo de quienes compartieron jornadas de producción, desafíos técnicos y tantos momentos de trabajo”, señalaron desde Elonce.
Desde el medio expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del realizador audiovisual y acompañaron a sus familiares, amigos y seres queridos. “Lo despedimos con enorme cariño, respeto y gratitud por tantos años de trabajo compartido”, manifestaron desde Elonce, al recordar su trayectoria y el vínculo construido a lo largo de los años.
Los restos de Bonini, quien falleció el jueves por la noche, fueron velados este viernes, cuando sus familiares y allegados pudieron despedirlo, y luego, fue trasladado al cementerio Solar del Río.