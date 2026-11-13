Entregaron equipamiento de alta complejidad al Hospital San Roque para atender a recién nacidos

El Hospital San Roque de Paraná recibió equipamiento de alta complejidad destinado al servicio de Neonatología, que permitirá mejorar la atención de recién nacidos de toda Entre Ríos. El dispositivo fue adquirido mediante una campaña impulsada por FundNeo, con la colaboración del Rotary Club de Paraná.

Mirta Vega, integrante de FundNeo, expresó su satisfacción por concretar la adquisición después de un año y medio de esfuerzos. "Es un día de fiesta para nosotros porque es como cerrar un año que venía difícil", manifestó ante Elonce.

Mirta Vega, integrante de FundNeo (Elonce)

Además, destacó que se trata del único equipo de estas características en Entre Ríos. "Nos costó mucho, pero saber que esto va a servir para tanta cantidad de chicos es sumamente importante", sostuvo.

(Elonce)

Cómo funciona el nuevo equipamiento

La médica Andrea Motta explicó que el dispositivo permite monitorear de manera continua la actividad cerebral de los recién nacidos y detectar episodios convulsivos que podrían pasar inadvertidos.

(Elonce)

"En algunos recién nacidos, el bebé puede estar quieto y convulsionar igual", señaló. El monitoreo durante las 24 horas permitirá identificar estas situaciones y actuar oportunamente.

Por su parte, Analía Micotti, jefa del servicio de Neonatología, destacó la incorporación durante la Semana del Prematuro. Precisó que el servicio atiende habitualmente entre 20 y 30 pacientes y recibe derivaciones de toda la provincia.

Analía Micotti, jefa de Neonatología (Elonce)

Un avance para la atención neonatal

Vanina Mildenberger, secretaria técnica del equipo directivo, agradeció el acompañamiento de las instituciones involucradas y destacó la importancia de continuar incorporando tecnología.

"Somos el centro de referencia de la provincia, no solo de lo público, sino también de lo privado", afirmó.