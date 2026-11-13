Flow transmitirá el show de María Becerra: a qué hora y en qué canal verlo

El show de María Becerra se transmitirá en vivo por Flow este domingo 15 de noviembre a las 21. En la Argentina, los abonados podrán seguir por el canal 605 el recital que la cantante dará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La transmisión anunciada por Personal también estará disponible en el canal 119 de Uruguay y en el canal 25 de Paraguay. La emisión será exclusiva de la plataforma en los tres países.

Una vez finalizado el recital, la grabación quedará disponible en el catálogo On Demand de Flow. Los abonados podrán verla desde la misma plataforma.

Cómo será el show del Quimera Tour 360°

La presentación forma parte de la gira con la que María Becerra lleva Quimera, su tercer álbum de estudio, a escenarios de la Argentina y de otros países de América Latina. El recital es producido por Dale Play.

El formato 360° ubica el escenario en el centro del estadio. Esa disposición permite que el público siga la actuación desde los distintos sectores del recinto.

La puesta combina música, teatro y recursos audiovisuales. El repertorio reúne canciones de Quimera y temas de otras etapas de la carrera de la cantante.

El disco que dio origen a la gira

Quimera se publicó en noviembre de 2025. El álbum está construido alrededor de cuatro alter egos de la artista, cada uno con una identidad sonora y visual propia.

El disco incluye colaboraciones con El Alfa, Paulo Londra, TINI y Karina. También participaron Taichu, Jay Wheeler y Rei.

En diciembre de 2025, María Becerra presentó el álbum con dos recitales en formato 360° en el estadio de River Plate. Según la organización, ambas funciones agotaron las entradas y reunieron a más de 170.000 personas.