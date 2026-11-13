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Sociedad Emergencia en el norte

Un temporal en Salta dejó al menos 150 heridos, voladuras de techos y cortes de luz

La tormenta golpeó a Embarcación y Senda Hachada durante la tarde del jueves. Un niño con un traumatismo de cráneo grave fue trasladado de urgencia a Orán. La Provincia reforzó la atención sanitaria y suspendió las clases en las escuelas afectadas.

13 de Noviembre de 2026
Temporal en Salta.
Temporal en Salta.

La tormenta golpeó a Embarcación y Senda Hachada durante la tarde del jueves. Un niño con un traumatismo de cráneo grave fue trasladado de urgencia a Orán. La Provincia reforzó la atención sanitaria y suspendió las clases en las escuelas afectadas.

Un temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica dejó al menos 150 personas heridas en Embarcación, en el norte de Salta. La tormenta se registró durante la tarde del jueves 12 de noviembre y también afectó a Senda Hachada.

 

En Embarcación hubo voladuras de techos, daños en viviendas y comercios y calles anegadas. La caída de árboles y postes, junto con los daños en las instalaciones de media tensión, provocó cortes de luz en ambas localidades.

 

 

El Gobierno de Salta activó el Comité de Emergencia Climática para coordinar la respuesta con el municipio. El operativo abarcó la atención de los heridos, el relevamiento de los daños y la asistencia a las familias.

 

Cómo fue la atención de los heridos

 

El Ministerio de Salud Pública informó que el hospital San Roque de Embarcación asistió a 150 personas lesionadas durante el temporal. Para responder a la demanda, sumó ambulancias y reforzó la guardia con profesionales de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

 

 

Entre los casos de mayor gravedad, un niño fue trasladado de urgencia al hospital de Orán con un traumatismo de cráneo grave. Allí quedó bajo atención de un equipo de mayor complejidad.

 

El parte sanitario también indicó que cuatro personas con lesiones traumatológicas y otras cuatro con heridas cortantes estaban en evaluación para determinar si necesitaban ser derivadas. Entre los traumatismos informados hubo fracturas de fémur y de muñeca.

 

 

Cortes de luz y suspensión de clases

 

EDESA desplegó cuadrillas en Embarcación y Senda Hachada para reparar las estructuras de media tensión dañadas por el temporal. Los trabajos se concentraron en restablecer el suministro en los sectores afectados.

El Ministerio de Educación de Salta suspendió las clases en las escuelas afectadas. Los equipos de supervisión y mantenimiento comenzaron a relevar el impacto de la tormenta en los establecimientos.

 

Defensa Civil se sumó a los equipos municipales y la Provincia reforzó el operativo con personal policial de distritos cercanos. Los equipos de emergencia también organizaron visitas a los domicilios afectados para identificar qué familias necesitaban elementos de primera necesidad.

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