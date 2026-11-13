Un temporal en Salta dejó al menos 150 heridos, voladuras de techos y cortes de luz

Un temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica dejó al menos 150 personas heridas en Embarcación, en el norte de Salta. La tormenta se registró durante la tarde del jueves 12 de noviembre y también afectó a Senda Hachada.

En Embarcación hubo voladuras de techos, daños en viviendas y comercios y calles anegadas. La caída de árboles y postes, junto con los daños en las instalaciones de media tensión, provocó cortes de luz en ambas localidades.

El Gobierno de Salta activó el Comité de Emergencia Climática para coordinar la respuesta con el municipio. El operativo abarcó la atención de los heridos, el relevamiento de los daños y la asistencia a las familias.

Cómo fue la atención de los heridos

El Ministerio de Salud Pública informó que el hospital San Roque de Embarcación asistió a 150 personas lesionadas durante el temporal. Para responder a la demanda, sumó ambulancias y reforzó la guardia con profesionales de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

⛈️ El temporal dejó techos arrancados, árboles caídos y familias afectadas en Embarcación. La emergencia reabre el reclamo por la asistencia nacional que Salta había pedido antes de la tormenta. Link de la noticia: https://t.co/mkOyvLUXDa 📹 Fuente del video, Alexis Miranda. https://t.co/lTLQiYGp2w — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) November 13, 2026

Entre los casos de mayor gravedad, un niño fue trasladado de urgencia al hospital de Orán con un traumatismo de cráneo grave. Allí quedó bajo atención de un equipo de mayor complejidad.

El parte sanitario también indicó que cuatro personas con lesiones traumatológicas y otras cuatro con heridas cortantes estaban en evaluación para determinar si necesitaban ser derivadas. Entre los traumatismos informados hubo fracturas de fémur y de muñeca.

Un violento temporal de vientos huracanados, lluvia y granizo azotó el jueves por la tarde a Embarcación (provincia de Salta) 💨⛈️y dejó un saldo de más de 150 personas heridas, además de importantes daños materiales La tormenta provocó la caída de numerosos árboles, algunos de ellos sobre establecimientos educativos, y obligó a activar un protocolo de emergencia para asistir a los afectados La magnitud del fenómeno generó preocupación entre las autoridades, especialmente por las consecuencias en las escuelas de la localidad, algunas de las cuales no estarían en condiciones de recibir alumnos. Ante este escenario, el Gobierno provincial decidió suspender las clases en todo el municipio 🏫 En paralelo, el Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo de emergencia a través del Hospital San Roque 🏥, donde hasta el momento se registraron más de 150 personas heridas que recibieron asistencia sanitaria — SomosJujuy (@SomosJujuy) November 13, 2026

Cortes de luz y suspensión de clases

EDESA desplegó cuadrillas en Embarcación y Senda Hachada para reparar las estructuras de media tensión dañadas por el temporal. Los trabajos se concentraron en restablecer el suministro en los sectores afectados.

El Ministerio de Educación de Salta suspendió las clases en las escuelas afectadas. Los equipos de supervisión y mantenimiento comenzaron a relevar el impacto de la tormenta en los establecimientos.

Defensa Civil se sumó a los equipos municipales y la Provincia reforzó el operativo con personal policial de distritos cercanos. Los equipos de emergencia también organizaron visitas a los domicilios afectados para identificar qué familias necesitaban elementos de primera necesidad.