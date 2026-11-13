Decomisaron 80 kilos de fiambres y lácteos que eran transportados sin refrigeración

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó 80 kilogramos de fiambres y productos lácteos que eran transportados sin las condiciones adecuadas de refrigeración. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 246, en jurisdicción de Ataliva, provincia de Santa Fe.

El operativo contó con la participación de agentes del Centro Regional Santa Fe del SENASA, quienes inspeccionaron un vehículo que trasladaba alimentos perecederos sin contar con un equipo de refrigeración apropiado.

Durante la fiscalización, los inspectores comprobaron que la mercadería se encontraba a temperaturas incompatibles con las exigencias sanitarias para su conservación, situación que representaba un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Ante las condiciones detectadas, personal del SENASA y de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) procedió al decomiso de los 80 kilogramos de productos alimenticios.

Posteriormente, la mercadería fue destinada a su disposición final, con el objetivo de evitar que los alimentos llegaran al consumo humano sin cumplir las condiciones de conservación establecidas por la normativa vigente.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles sanitarios sobre el transporte federal de alimentos, mediante un trabajo conjunto entre el SENASA, la ASSAL y la Guardia Provincial de Seguridad Vial de la Policía de Santa Fe.

Controles para garantizar la seguridad alimentaria

Desde el organismo nacional destacaron que estos operativos permiten verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias durante el traslado de productos alimenticios.

La refrigeración adecuada resulta fundamental para conservar alimentos perecederos, especialmente fiambres y lácteos, debido a que las temperaturas inapropiadas pueden favorecer su deterioro y representar riesgos para la salud.

En ese sentido, el SENASA remarcó la importancia del trabajo coordinado entre organismos nacionales y provinciales para fortalecer la fiscalización del transporte de alimentos y prevenir la comercialización de mercadería que no reúna las condiciones sanitarias exigidas.