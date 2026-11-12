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Video: Vecinos atacaron a animales silvestres que escapaban de la creciente del río Paraná

Un video mostró cómo atacaron a un jabalí que intentaba llegar a la costa de Santa Elena. También reportaron agresiones contra ciervos. Delitos Rurales dispuso recorridas preventivas.

12 de Noviembre de 2026
Vecinos atacaron a animales silvestres en Santa Elena
Vecinos atacaron a animales silvestres en Santa Elena Foto: La Departamental Noticias

Un video mostró cómo atacaron a un jabalí que intentaba llegar a la costa de Santa Elena. También reportaron agresiones contra ciervos. Delitos Rurales dispuso recorridas preventivas.

Ciervos y jabalíes que escapaban de la creciente del río Paraná fueron atacados y muertos a golpes en Santa Elena, departamento La Paz. Los hechos quedaron registrados en videos, que muestran a varias personas agrediendo a los ejemplares cuando intentaban alcanzar tierra firme.

 

Estos episodios se registraron el pasado lunes en un sector costero comprendido entre el balneario municipal y la sala de bombeo de agua. Los animales habían abandonado las islas debido al avance del agua y cruzaban el río a nado en busca de refugio.

 

Según informó La Departamental Noticias, algunas personas aguardaban en la costa, mientras que otras se encontraban a bordo de canoas. Las imágenes mostraron ataques con palos y otros elementos contundentes contra ejemplares que llegaban con dificultades después de atravesar el curso de agua.

En uno de los videos difundidos se observaron varias personas junto a una camioneta que tenía en su caja de carga dos ciervos faenados, mientras que otros permanecían tendidos sobre el suelo.

Gentileza: La Departamental Noticias
Gentileza: La Departamental Noticias
Tambi&eacute;n apareci&oacute; un carpincho faenado - La Departamental Noticias
También apareció un carpincho faenado - La Departamental Noticias

Delitos Rurales dispuso recorridas preventivas en la Costanera

Tras la difusión del video, personal de la Brigada de Delitos Rurales confirmó a Elonce que tomó conocimiento de lo sucedido a través del material audiovisual y que se dispusieron tareas preventivas en la zona.

 

“Se tomó conocimiento del video y tenemos una recorrida preventiva por zona de Costanera”, indicaron desde la fuerza.

 

Asimismo, señalaron que en el lugar funciona un destacamento de Prefectura Naval Argentina, organismo que mantiene presencia en el sector ribereño.

 

 

Temas:

Santa Elena jabalí ataque a un jabalí río Paraná creciente del Paraná
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