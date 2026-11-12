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Video: un oso hormiguero gigante apareció a plena luz del día en el acceso a las Cataratas del Iguazú

Guardaparques registraron al animal mientras cruzaba la ruta 101 a plena luz del día. Es el tercer avistamiento oficial de la especie en el Parque Nacional Iguazú. Tras el cruce, el ejemplar se internó en la selva.

12 de Noviembre de 2026
Oso Hormiguero.
Oso Hormiguero.

Guardaparques registraron al animal mientras cruzaba la ruta 101 a plena luz del día. Es el tercer avistamiento oficial de la especie en el Parque Nacional Iguazú. Tras el cruce, el ejemplar se internó en la selva.

Un oso hormiguero gigante fue filmado mientras cruzaba la ruta 101 en el acceso a las Cataratas del Iguazú, en Misiones. El avistamiento ocurrió el domingo 8 de noviembre, poco después de las 14, dentro del parque nacional.

 

En el video se ve al ejemplar caminar sobre el asfalto hasta alcanzar la vegetación al costado de la ruta. Su cola larga y tupida se distingue durante el cruce, antes de que el animal se interne en la selva.

 

 

El guardaparque nacional Damián Domínguez indicó que se trata del tercer registro oficial de la especie en el área protegida. La cifra incluye tanto los avistamientos directos como las detecciones mediante cámaras trampa.

 

Cómo registraron el cruce en la ruta 101

 

El equipo de guardaparques captó las imágenes a plena luz del día. La Red Yaguareté difundió el video en sus redes sociales y cuenta con cámaras instaladas en el parque para monitorear a la fauna silvestre.

 

Tras el avistamiento, Domínguez pidió a quienes circulan por el acceso a las Cataratas del Iguazú que respeten las velocidades máximas. Explicó que el oso hormiguero se desplaza lentamente y puede demorar en completar el cruce.

 

 

“Se toma su tiempo para todo, no tiene reacción ante un vehículo”, señaló el guardaparque al explicar por qué es importante reducir la velocidad en los caminos del área protegida.

 

Cómo es el oso hormiguero gigante

 

La especie, cuyo nombre científico es Myrmecophaga tridactyla, también es conocida como yurumí o tamanduá guazú. Los ejemplares adultos pueden alcanzar los dos metros de longitud desde el hocico hasta el extremo de la cola y pesar hasta 40 kilos.

 

El oso hormiguero gigante tiene un hocico alargado, carece de dientes y cuenta con una lengua pegajosa que puede alcanzar los 60 centímetros. La utiliza para capturar hormigas y termitas, sus principales alimentos.

 

 

Su cola está cubierta de pelo largo y denso. En el resto del cuerpo, el pelaje combina tonos grises y castaños con una franja oscura bordeada de blanco.

 

Qué protección tiene la especie en Misiones

 

El yurumí suele desplazarse en solitario y es más frecuente en ambientes abiertos, como los de la región chaqueña. También habita en zonas selváticas del norte argentino, entre ellas las de Misiones, Salta y Jujuy.

La pérdida de hábitat es una de las principales amenazas para la especie, según el Ministerio de Ecología de Misiones. La cartera provincial también identifica a la caza entre los factores que afectan a sus poblaciones.

 

Misiones declaró al oso hormiguero monumento natural provincial en 1988. La protección está contemplada en la Ley XVI-22, antes Ley 2589, que también incluye al yaguareté y al tapir.

Temas:

oso hormiguero misiones Cataratas del Iguazú
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