El río Paraná superó el nivel de evacuación en cuatro localidades entrerrianas

El río Paraná superó el nivel de evacuación en cuatro localidades de Entre Ríos: Paraná, La Paz, Hernandarias y Diamante. Según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce, a las 7 de este jueves 12 de noviembre el río alcanzó los 5,49 metros en la capital entrerriana, tras aumentar 17 centímetros en las últimas 24 horas.

La creciente se intensificó durante las últimas semanas y el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el curso de agua continuará en ascenso durante los próximos siete días, aunque con una desaceleración progresiva.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, el río podría alcanzar los 5,69 metros en Paraná el 17 de noviembre y los 5,71 metros hacia el 24 de este mes. Los valores previstos se ubican por encima de los niveles habituales para esta época del año.

Las alturas del río Paraná en Entre Ríos

La situación también se agravó en otras localidades entrerrianas. En La Paz, el río alcanzó los 6,25 metros, diez centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros.

En Hernandarias recomiendan circular con máxima precaución en la zona costera y los accesos al camping municipal (foto Municipalidad de Hernandarias)

En Hernandarias, la altura llegó a 6,31 metros, superando en 31 centímetros el umbral de evacuación. Por su parte, en Diamante, el Paraná registró 5,61 metros, once centímetros por encima del nivel de evacuación fijado en 5,50 metros.

En Santa Elena, el río alcanzó los 6,38 metros, con un incremento de cuatro centímetros respecto de la última medición del miércoles. Sin embargo, permaneció por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

En tanto, Victoria registró una altura de 4,25 metros, todavía 35 centímetros por debajo del nivel de alerta y 65 centímetros del umbral de evacuación.

Preparan una nueva evacuación por el avance del agua en Paraná

Ante el avance del agua, el Comité Técnico de Emergencia (CTE) de la Municipalidad de Paraná mantuvo operativos de asistencia y evacuación en los barrios costeros.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que “de acuerdo con la evolución del nivel del río se fueron atendiendo los requerimientos de distintas familias”. Además, confirmó que se realizará una nueva evacuación porque una familia ya no puede contener el ingreso del agua en su vivienda.

El funcionario precisó que once personas permanecieron durante la noche en el punto de encuentro ubicado en el Mirador de Bajada Grande. Aclaró que la cantidad de alojados puede variar porque algunos damnificados optan por trasladarse temporalmente a casas de familiares, amigos o vecinos.

Puerto Sánchez, Paraná (foto Elonce)

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó que los equipos municipales volverán a ingresar a una zona inundada para trasladar a una familia afectada. “Vamos a ingresar nuevamente al agua con equipamiento para hacer la evacuación de una familia”, explicó García. También señaló que los procedimientos se realizan con personal técnico capacitado y recursos preparados para intervenir ante emergencias.

Ríos indicó que el Municipio efectuó relevamientos desde Bajada Grande hasta Toma Nueva y Toma Vieja, donde se detectaron situaciones que se agravaron con la creciente. Uno de los sectores que requirió mayor atención fue el terraplén de Puerto Sánchez, donde los equipos municipales realizaron trabajos para evitar que se interrumpiera.

Asistencia y controles en los barrios costeros

El Comité Técnico de Emergencia mantuvo recorridos y relevamientos en Bajada Grande, Puerto Sánchez, Toma Nueva, Toma Vieja, Los Arenales y otros sectores cercanos al río.

Además de las evacuaciones, el Municipio implementó un sistema diario de alerta temprana para informar a los vecinos sobre los riesgos asociados al avance del agua y difundir recomendaciones preventivas.

Los equipos de las distintas áreas municipales y los auxiliares de Defensa Civil continuaron en contacto con las familias afectadas para atender pedidos de asistencia y evaluar nuevas intervenciones.

El INA anticipó que la creciente continuará

Según el último informe hidrométrico del Instituto Nacional del Agua, el tramo inferior del Paraná, comprendido entre Santa Fe-Paraná y Rosario, presentó una tendencia ascendente y se mantuvo en aguas medias altas.

El organismo señaló que desde el 6 de noviembre se registró un incremento significativo en la velocidad de ascenso del río, especialmente en las secciones superiores. Esta situación provocó que en Paraná se superaran los niveles de alerta y evacuación.

Para los próximos siete días, el INA previó que el río continuará creciendo, aunque a un ritmo progresivamente menor. Entre los siete y catorce días siguientes, podría mantenerse estable u oscilar alrededor de los valores máximos de esta creciente.

El río Paraná avanza sobre Bajada Grande en Paraná (foto Elonce)

El informe también advirtió que el río permanecerá por encima del nivel de alerta en Santa Fe a partir del 12 de noviembre, con posibilidades de aproximarse al umbral de evacuación dentro de los próximos cinco a diez días.

En Rosario, el organismo estimó que el Paraná podría acercarse o superar el nivel de alerta, con mayores probabilidades desde el 15 de noviembre.

El INA explicó que el importante volumen de agua en tránsito y los aportes sostenidos desde las cuencas superiores podrían prolongar la creciente, debido al aumento de los tiempos de traslado y permanencia del agua.

Por este motivo, recomendó seguir las actualizaciones de los pronósticos hidrométricos y las posibles modificaciones en las fechas previstas para superar los niveles de alerta y evacuación.