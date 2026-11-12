“Viviendo y rezando”: el secreto de un entrerriano que cumplió 104 años

Adán Koch celebró sus 104 años en Basavilbaso, rodeado de familiares y vecinos. Recordó su infancia en el campo, sus historias de amor y el día que escuchó cantar a Carlos Gardel. También reveló cuál es su secreto para vivir tantos años.
Adán Koch cumplió 104 años este miércoles 11 de noviembre y celebró el acontecimiento rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos, hermanas y vecinos en su casa del barrio Estrada de Basavilbaso. Durante una entrevista con FM RIEL, el hombre, nacido en 1922, compartió recuerdos de su extensa vida, relató anécdotas de su juventud y sorprendió por su memoria. Entre sus historias, destacó el día en que conoció a Carlos Gardel durante una celebración en una estancia de Entre Ríos.
Mientras su familia preparaba un asado para festejar el cumpleaños, Adán recibió al periodista y conversó sobre su infancia, sus años de trabajo rural y las experiencias que acumuló a lo largo de más de un siglo. También participaron sus hijos y hermanas, quienes aportaron detalles de las historias familiares y recordaron algunas de sus travesuras.
Consultado sobre cómo se sentía al alcanzar los 104 años, respondió que era “una grandeza del de allá arriba” y atribuyó su longevidad a la fe cristiana en Dios. Cuando le preguntaron cuál era su fórmula para vivir tantos años, contestó: “Viviendo y rezando... a culo destapado”. Además, aseguró que todavía tenía proyectos y que esperaba cumplir al menos un año más.
El día que conoció a Carlos Gardel
Uno de los recuerdos más llamativos surgió cuando su nieto le preguntó por el encuentro que había tenido con Carlos Gardel durante su infancia. Según relató la familia, el episodio ocurrió en la estancia San Pedro, en la zona de Villa Mantero, cuando Adán tenía aproximadamente ocho años.
El hombre recordó que había asistido junto a su padre a una celebración familiar organizada en el establecimiento, donde ambos fueron invitados porque trabajaban como colonos y realizaban tareas agrícolas para la estancia. Allí tuvo la oportunidad de escuchar al reconocido cantante argentino.
“Cantor como ese no he visto hasta ahora. El mejor, el mejor que yo sentí en los ocho años que yo tenía”, expresó Koch, quien conservó el recuerdo de aquella presentación durante décadas.
Sus familiares explicaron que Gardel había participado de una celebración vinculada con la familia Urquiza. Adán también recordó las extensas jornadas de trabajo agrícola en aquella estancia, donde los colonos utilizaban caballos y arados para preparar los campos.
Una juventud marcada por el trabajo rural
Adán nació en Herrera, donde su padre tenía un almacén de campo. Creció en una familia de nueve hermanos, integrada por tres varones y seis mujeres, y desde joven se dedicó a las tareas rurales.
“Fui peón, fui de todo, fui colono, fui patrón”, resumió al recordar los distintos trabajos que realizó. Durante años trabajó con caballos, animales y herramientas agrícolas, una actividad que también compartió con sus hermanos.
Una de sus hermanas recordó que había dejado la escuela a los 15 años para incorporarse a las tareas del campo. “Aré y trabajé toda la vida con los caballos, animales, toda la vida”, contó durante el encuentro familiar.
Koch también relató que llegó a Basavilbaso hace aproximadamente 55 años, cuando construyó la vivienda del barrio Estrada junto a sus hijos. Desde entonces permaneció vinculado a la comunidad, donde mantiene una relación cercana con vecinos y familiares.
Sus historias de amor y una insólita anécdota
"A mi primera mujer, la robé", aseguró Koch a FM Riel. Entre las anécdotas que despertaron risas estuvo la historia de su primera esposa, a quien conoció durante su juventud. Adán contó que la mujer tenía otro pretendiente y que decidió conquistarla pese a la oposición de su familia.
Recordó que una noche acudió a visitarla y que su futuro suegro lo persiguió con una horquilla. En otra oportunidad, mientras intentaba encontrarse con la joven, una comadreja lo sorprendió cuando estaba escondido en el campo.
Con humor, relató que había ido acompañado por su padre en un carro tirado por caballos y que llevaba un revólver que había tomado sin permiso de su casa. La historia provocó las risas de sus hijos y hermanas, quienes completaron algunos detalles.
Adán también recordó que su primera esposa falleció cuando llevaban pocos meses casados. Tiempo después volvió a formar pareja con una hermana de ella, con quien continuó su vida familiar.
Las travesuras que todavía recuerda
Durante la entrevista, Koch relató las bromas que realizaba junto a sus hermanos y amigos cuando trabajaban en el campo. Una de ellas consistió en colocar un caballo muerto y seco en medio de un surco para asustar a los animales de otros colonos que comenzaban a trabajar antes del amanecer.
Según contó, cuando los caballos vieron aquella figura se asustaron y provocaron un gran desorden entre los arados. También recordó que fabricaban falsas apariciones con cajas, papeles de colores y velas para asustar a quienes transitaban de noche.
“Me acuerdo de tantas cosas. A veces me tengo que reír solo por las que he hecho”, reconoció entre carcajadas.
Sus familiares confirmaron que siempre tuvo una personalidad bromista y que conserva numerosas historias de aquella época. Uno de sus hijos aseguró que escuchar sus relatos continúa siendo una de las actividades más entretenidas de las reuniones familiares.
La salud, la fe y el secreto de sus 104 años
Al hablar sobre su longevidad, Adán destacó la importancia de mantener una actitud tranquila frente a los problemas y aseguró que nunca tuvo grandes preocupaciones económicas.
“Yo mi vida la pasé bien, toda la vida”, afirmó. También explicó que recibe una jubilación y que administra sus ingresos para cubrir sus necesidades.
Cuando le preguntaron qué consideraba más importante en la vida, respondió sin dudar: “La salud. No hay plata que valga, no hay nada. La salud vale por todo”.
Koch, quien se definió como "curandero", aseguró que su fe lo acompañó desde la infancia y relató que durante años practicó curaciones tradicionales mediante oraciones, especialmente para personas que acudían por problemas de culebrilla. Se trató de una práctica que, según contó, aprendió cuando trabajaba para un curandero de la zona de Mantero.
También habló sobre la muerte con naturalidad. “Nadie vuelve, así que ha de ser hermoso”, expresó, antes de señalar que su principal deseo era continuar viviendo sin dolores.
El orgullo de sus hijos y una familia numerosa
Los familiares que participaron del cumpleaños destacaron la memoria y el carácter de Adán. Uno de sus hijos, de 72 años, lo describió como un hombre trabajador que siempre estuvo presente durante su infancia.
“Es un gran sabio. Tiene una mente privilegiada porque se acuerda de todo. Muchos cuentos, muchas anécdotas, mucho trabajo”, manifestó.
Otro de sus hijos aseguró que se sentía orgulloso de compartir el cumpleaños número 104 con su padre. “Está lúcido, se acuerda de todo. Es un orgullo tenerlo”, expresó.
Adán tuvo seis hijos, uno de los cuales falleció, y cuenta con numerosos nietos y bisnietos. Sus hermanas también participaron de la celebración y recordaron los años compartidos durante la infancia y juventud.
Actualmente vive solo en su casa de Basavilbaso, aunque recibe la ayuda de una mujer que se encarga de cocinar y realizar tareas domésticas. Entre sus deseos, mencionó que quería terminar de pintar y arreglar su vivienda.
“Yo quería verla bien pintadita, mi casa. Van a pasar y van a decir: ‘Mirá la casa del viejo’”, comentó.
Antes de finalizar la entrevista con FM Riel, Adán agradeció la visita y compartió otro de sus deseos: llegar a los 105 años. “Tengo todavía pedido un año. Después, si me regala más, mejor”, expresó, mientras su familia terminaba los preparativos para celebrar sus 104 años.