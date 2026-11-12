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Economía Calendario de pagos de noviembre

ANSES continúa con los pagos de noviembre: quiénes cobran este jueves 12 y las próximas fechas

ANSES continúa este jueves con el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Conocé las fechas según la terminación del DNI.

12 de Noviembre de 2026
ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de noviembre
ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de noviembre

ANSES continúa este jueves con el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Conocé las fechas según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 12 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Tras cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial, el organismo retomó las acreditaciones el miércoles y mantienen el cronograma organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

 

Durante esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo y tienen documentos terminados en 1. También les corresponde el pago a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE) con la misma terminación.

 

En tanto, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tienen asignada la acreditación de sus prestaciones para este jueves.

 

Calendario de jubilados y pensionados que cobran la mínima

El calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo comenzó el miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 20.

 

Las fechas de cobro establecidas fueron las siguientes:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el martes 24 de noviembre, de acuerdo con el calendario correspondiente a ese grupo.

 

Cuándo cobran AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) también comenzaron a recibir sus prestaciones desde el miércoles 11.

 

El cronograma de pagos informado para noviembre fue el siguiente:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

 

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran en noviembre

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzaron a percibir sus haberes desde el miércoles 11 de noviembre.

 

A diferencia de otras prestaciones, el cronograma de este grupo se concentró en tres jornadas:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

 

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y lugares de cobro a través del sitio oficial de ANSES o mediante la aplicación Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

 

Las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias habituales de cada titular. Una vez depositados, los fondos permanecen disponibles para su utilización mediante tarjetas de débito, cajeros automáticos y operaciones electrónicas.

Temas:

Anses ANSES noviembre 2026 Calendario de pagos ANSES Jubilados jubilaciones
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