Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre con aumento y bono de $25.000

Los empleados de comercio cobran en noviembre de 2026 el primer tramo del aumento salarial acordado por FAECYS, junto con un bono extraordinario de $25.000. Los ingresos varían según la categoría y la antigüedad. Conocé las escalas completas y cuándo llegará la próxima suba.
Los empleados de comercio cobran en noviembre de 2026 los salarios correspondientes a octubre con un nuevo incremento establecido en el acuerdo paritario firmado el 27 de octubre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector. La actualización contempla una suba del 1,9% y una suma extraordinaria no remunerativa de $25.000.
El entendimiento comprende a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y establece aumentos escalonados hasta diciembre. Según las escalas difundidas, los ingresos de las categorías generales parten de $1.353.674 y alcanzan los $1.914.474 para determinados puestos con 35 años de antigüedad.
La negociación fue encabezada por el gremio conducido por Armando Cavalieri y representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Las partes también acordaron retomar las conversaciones salariales en enero de 2027.
Cómo se aplica el aumento de empleados de comercio
El acuerdo estableció un incremento salarial total del 5,7%, distribuido en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026. Los porcentajes se calculan sobre las escalas de septiembre y se aplican de manera nominal, sin acumularse entre sí.
De esta manera, los trabajadores perciben el primer tramo con los haberes de octubre, abonados en noviembre. La segunda actualización se incorporará a los salarios de noviembre, que se pagarán en diciembre, mientras que la última llegará con los haberes de diciembre, a cobrar en enero.
Además, se acordó una suma extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000. La primera se liquida en noviembre y la segunda se abonará en diciembre. El adicional tiene carácter no remunerativo y se paga por única vez, según las condiciones establecidas en el acuerdo.
Escala salarial de empleados de comercio en noviembre de 2026
Las remuneraciones presentan diferencias según las tareas desempeñadas, la categoría y los años de servicio. Los siguientes importes corresponden a los salarios de octubre que se cobran durante noviembre, incluyendo las sumas no remunerativas previstas en las escalas difundidas.
Personal de Maestranza
Los trabajadores de Maestranza A perciben $1.353.674 en la escala inicial y $1.818.709 con 35 años de antigüedad. En Maestranza B, los valores son de $1.357.130 y $1.823.376, respectivamente.
Para Maestranza C, el salario inicial alcanza los $1.369.241, mientras que quienes acumulan 35 años de servicio perciben $1.839.725.
Personal Administrativo
En la categoría Administrativo A, los ingresos van desde $1.366.648 hasta $1.836.225, según la antigüedad. Para Administrativo B, los montos oscilan entre $1.371.842 y $1.843.237.
Los trabajadores de Administrativo C perciben desde $1.377.030 hasta $1.850.241, mientras que en Administrativo D las remuneraciones se ubican entre $1.392.603 y $1.871.264.
En Administrativo E, los salarios parten de $1.405.578 y alcanzan los $1.888.780. Por su parte, Administrativo F registra uno de los ingresos más elevados del convenio, con $1.424.610 para quienes no tienen antigüedad y $1.914.474 para quienes acumulan 35 años.
Personal de Caja
Los empleados comprendidos en Cajeros A perciben $1.370.972 en la escala inicial y $1.842.062 con 35 años de antigüedad.
Para Cajeros B, los ingresos van desde $1.377.030 hasta $1.850.241, mientras que en Cajeros C oscilan entre $1.384.817 y $1.860.753.
Personal Auxiliar
En Personal Auxiliar A, los salarios parten de $1.370.972 y alcanzan los $1.842.062. Para Personal Auxiliar B, los valores son de $1.379.623 y $1.853.741.
Los trabajadores incluidos en Personal Auxiliar C perciben desde $1.408.173 hasta $1.892.284, de acuerdo con los años de servicio.
Auxiliares Especializados
En la categoría Auxiliar Especializado A, el ingreso inicial es de $1.381.357 y llega a $1.856.082 con 35 años de antigüedad.
Por su parte, Auxiliar Especializado B presenta remuneraciones que van desde $1.396.927 hasta $1.877.102.
Personal de Ventas
Los empleados de Vendedores A perciben $1.370.972 en la escala inicial y $1.842.062 con 35 años de servicio.
En Vendedores B, los salarios se ubican entre $1.396.930 y $1.877.106. Para Vendedores C, los ingresos van desde $1.405.578 hasta $1.888.780.
Finalmente, Vendedores D registra remuneraciones de $1.424.610 para trabajadores sin antigüedad y $1.914.474 para quienes alcanzan los 35 años de servicio.
Cuáles son los salarios más altos y más bajos
Entre las categorías generales del convenio, los ingresos más elevados corresponden a Administrativo F y Vendedores D. Ambas escalas establecen un salario inicial de $1.424.610 y un máximo de $1.914.474 para trabajadores con 35 años de antigüedad.
En el otro extremo, Maestranza A presenta el ingreso inicial más bajo, con $1.353.674. Para quienes acumulan 35 años de servicio, el monto asciende a $1.818.709.
Estas diferencias responden a las funciones establecidas en el convenio colectivo y al adicional por antigüedad. Los importes individuales pueden variar por otros conceptos salariales, jornada laboral y descuentos aplicables.
Cuánto cobran los empleados de comercio menores de edad
El convenio también contempla escalas específicas para trabajadores de 16 y 17 años, con importes diferenciados según la jornada laboral y las funciones desarrolladas.
Para los trabajadores de 16 años con jornada de seis horas, el ingreso informado es de $1.216.784. En el caso de quienes tienen 17 años y cumplen la misma jornada, el monto asciende a $1.221.978.
En las categorías de Maestranza y Servicios, los valores difundidos para trabajadores de 16 años son de $1.337.251 en la categoría A, $1.338.120 en la B y $1.338.840 en la C. Para los de 17 años, los importes son de $1.339.884, $1.340.715 y $1.341.417, respectivamente.
En el sector administrativo, los trabajadores de 16 años tienen ingresos de $1.337.249 en la categoría A, $1.338.120 en la B, $1.338.991 en la C y $1.339.884 en la D.
Para los administrativos de 17 años, las remuneraciones son de $1.339.884 en la categoría A, $1.340.708 en la B, $1.341.579 en la C y $1.342.445 en la D.
En Personal Auxiliar, los trabajadores de 16 años perciben $1.338.120 en la categoría A y $1.338.991 en la B. Para quienes tienen 17 años, los valores ascienden a $1.340.708 y $1.341.581, respectivamente.
Finalmente, los Auxiliares Especializados de 16 años registran ingresos de $1.338.986 en la categoría A y $1.339.884 en la B. Para los de 17 años, los montos son de $1.343.374 y $1.344.166.
Cabe aclarar que las escalas difundidas deben aplicarse respetando las condiciones de contratación y los límites de jornada establecidos por la legislación vigente para el trabajo adolescente.