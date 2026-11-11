Entre Ríos tendrá temperaturas de hasta 34 grados antes del regreso de las lluvias

REDACCIÓN ELONCE
Las altas temperaturas en Entre Ríos se harán sentir durante el jueves y viernes, con máximas de hasta 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un aumento de la nubosidad y probabilidades de lluvias durante el fin de semana y el lunes.
Las altas temperaturas en Entre Ríos marcarán las próximas jornadas, con registros que podrían alcanzar los 34 grados durante el jueves 12 y viernes 13 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ascenso térmico estará acompañado por condiciones de nubosidad variable, mientras que hacia el fin de semana aumentarán las probabilidades de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.
De acuerdo con los datos oficiales, el jueves se presentará como una de las jornadas más calurosas de la semana, con máximas de 33 grados en Paraná y Concordia, mientras que en Gualeguaychú se esperan 30 grados. Para el viernes, las temperaturas subirán todavía más en el centro y norte entrerriano, donde los termómetros podrían alcanzar los 34 grados.
Sin embargo, el período de calor no se extendería de manera sostenida durante todo el fin de semana. El organismo nacional anticipó un descenso de las temperaturas máximas para el sábado, junto con un incremento de la inestabilidad y probabilidades de lluvias que, según la región, podrían extenderse hasta el lunes.
Paraná y departamentos del centro y oeste: máximas de 34 grados
Para Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay, el pronóstico del SMN anticipó un jueves con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde continuarían las condiciones de nubosidad variable, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
El viernes será la jornada más calurosa de este período, con una mínima de 21 grados y una máxima de 34 grados. Durante la mañana y la tarde se prevé cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.
Para el sábado 14, el SMN anticipó un descenso de la temperatura, con registros que oscilarán entre los 19 y 29 grados. Durante la mañana y la tarde-noche podrían producirse lluvias y tormentas aisladas. El domingo se espera una máxima de 29 grados, mientras que el lunes volvería la posibilidad de precipitaciones, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados.
Concordia y el norte entrerriano: calor intenso y lluvias hacia el sábado
En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las condiciones previstas serán similares, con un marcado ascenso de las temperaturas durante el jueves y viernes. Para el jueves 12 se esperan 22 grados de mínima y 33 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado durante buena parte de la jornada.
El viernes 13, la máxima alcanzaría los 34 grados, con una mínima de 21 grados. El cielo permanecería mayormente nublado y, de acuerdo con las previsiones oficiales, no se esperan precipitaciones significativas durante esa jornada. De esta manera, el norte provincial atravesará dos días consecutivos de calor intenso.
El panorama comenzaría a modificarse el sábado, cuando la temperatura máxima descendería hasta los 29 grados y la mínima se ubicaría en 18 grados. Para la tarde y noche se anticiparon probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40%. El domingo se mantendrían condiciones mayormente nubladas, con una máxima de 29 grados, mientras que el lunes podrían regresar las precipitaciones aisladas, con registros térmicos de entre 16 y 28 grados.
Gualeguaychú y el este provincial: temperaturas más moderadas
En Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy, las temperaturas serán algo más moderadas respecto del centro y norte de Entre Ríos. Para el jueves 12, el SMN anticipó una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias durante la jornada.
El viernes se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados. A diferencia de otras regiones entrerrianas, el organismo no anticipó precipitaciones significativas para ese día, aunque se mantendrá la nubosidad durante la mañana, la tarde y la noche.
El sábado, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 10%. El domingo se registraría un descenso más marcado de la máxima, que alcanzaría los 26 grados, mientras que el lunes se esperan 27 grados y probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% durante la tarde y noche.
Cuándo regresarían las lluvias a Entre Ríos
Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias podrían comenzar a registrarse durante la noche del viernes en Paraná y sus alrededores, mientras que en Concordia y otras localidades del norte provincial las probabilidades de precipitaciones aumentarán durante la segunda mitad del sábado.
En el sur y este entrerriano, en tanto, las condiciones se mantendrían mayormente estables durante el jueves y viernes, con una posibilidad reducida de lluvias durante el sábado. La inestabilidad podría volver a incrementarse hacia el lunes, cuando se esperan precipitaciones aisladas en diferentes sectores de la provincia.
Las probabilidades de precipitación previstas para los próximos días se ubican, en general, entre el 10% y el 40% en los períodos señalados por el organismo. Estos porcentajes no implican que las lluvias se produzcan en todas las localidades ni permiten anticipar acumulados de agua.