Femer levantó transitoriamente la suspensión de la atención en internación a afiliados de OSER

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) levantó transitoriamente la suspensión de la atención médica en internación a afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). La decisión fue adoptada durante una reunión de Mesa Directiva ampliada, con la participación de los presidentes de las entidades que integran la federación, y comunicada este miércoles 11 de noviembre.

La resolución se produjo después de varios días de conflicto por los descuentos que la entidad médica consideró indebidos sobre las prestaciones realizadas por profesionales. La suspensión había alcanzado exclusivamente a la atención en internación y no implicó una interrupción general de las cirugías programadas ni de las intervenciones de urgencia.

A través de un comunicado, Femer informó que había decidido “levantar transitoriamente la medida de suspensión de la atención médica en internación a vuestros afiliados”, en referencia a los beneficiarios de la obra social provincial.

Los motivos de la decisión y una fecha clave

La federación explicó que la medida respondió a un acercamiento en las negociaciones con OSER, aunque advirtió que todavía existían cuestiones pendientes de resolución.

“Se adopta esta resolución como muestra de buena voluntad ante el parcial reconocimiento de nuestros reclamos y los compromisos verbales de analizar los pendientes a la brevedad”, expresó la entidad en el documento.

De esta manera, la atención médica en internación quedó restablecida desde la fecha del comunicado. Sin embargo, la federación estableció un plazo para evaluar la continuidad de la decisión.

“Este levantamiento opera desde el día de la fecha y será revisado el próximo día 20 del corriente, conforme a los avances que se registren en la solución de los problemas subsistentes”, precisó Femer.

Femer solicitó una reunión con las autoridades de OSER

Además de comunicar el levantamiento de la suspensión, la federación planteó la necesidad de mantener un encuentro formal con las máximas autoridades de la obra social para abordar las diferencias que originaron el conflicto.

“Solicitamos concretar una reunión entre vuestras máximas autoridades y los representantes de nuestras entidades, a fin de explicitar con claridad las posiciones y conceptos vertidos durante este conflicto”, indicó el comunicado.

El pedido buscó abrir una instancia de diálogo para resolver los desacuerdos relacionados con los débitos aplicados a los profesionales médicos y otros planteos que permanecían pendientes.

Cómo se originó el conflicto entre Femer y OSER

La controversia había comenzado cuando Femer dispuso suspender la atención médica en internación a afiliados de OSER, en rechazo a una serie de descuentos que consideraba injustificados.

La decisión había generado una respuesta de la obra social provincial, que cuestionó la interrupción de esas prestaciones y manifestó su posición frente al reclamo de los profesionales.

Cabe aclarar que la suspensión no había alcanzado de manera general a las operaciones programadas ni a las intervenciones de urgencia, sino que se circunscribía a la atención médica en internación.

Con la nueva resolución, Femer dio marcha atrás de manera provisoria con la medida de fuerza, aunque mantuvo abiertos sus reclamos. El 20 de noviembre será una fecha determinante, ya que la federación volverá a evaluar la situación en función de los avances alcanzados con OSER.