Diez departamentos de Entre Ríos siguen bajo alerta por tormentas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la mañana de este miércoles en diez departamentos de Entre Ríos. El organismo advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. En Paraná, las condiciones de inestabilidad se extenderán durante gran parte de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 29 grados.

La advertencia meteorológica comprende los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Para estas zonas, el SMN anticipa tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, especialmente durante las primeras horas del día.

Según el informe oficial, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Las tormentas también podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, descargas eléctricas frecuentes, granizo y ráfagas intensas.

Cómo estará el tiempo este miércoles en Paraná

El SMN pronostica para la ciudad de Paraná una jornada inestable, con una temperatura que oscilará entre los 18 y los 29 grados.

Para la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. Durante la tarde continuarán las tormentas, con posibilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%.

Hacia la noche se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Los vientos se mantendrán entre los 7 y 22 kilómetros por hora durante la jornada, sin ráfagas destacadas en el pronóstico puntual para la capital entrerriana.

El jueves mejorará el tiempo y volverá el calor

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar el jueves, cuando se espera una jornada con nubosidad variable, sin precipitaciones y temperaturas en ascenso.

La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado en el resto del día, con vientos leves a moderados.

Para el viernes 13 de noviembre, el organismo anticipa una jornada más calurosa, con una mínima de 20 grados y una máxima de 34 grados, la temperatura más elevada prevista para los próximos siete días.

No se esperan precipitaciones durante el viernes, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, aunque con un marcado aumento de la temperatura durante la tarde.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico extendido anticipa un nuevo período de inestabilidad para el sábado 14 de noviembre, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima llegará a 29 grados.

Para el domingo 15, se prevé una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

En tanto, el lunes 16 se esperan temperaturas de entre 18 y 28 grados, mientras que el martes 17 la mínima será de 18 grados y la máxima de 27 grados. Para ambas jornadas no se anuncian precipitaciones significativas.