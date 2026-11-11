El supuesto robo de un acoplado, una de las pistas detrás del hallazgo de un cadáver en Diamante

Hallazgo de un cuerpo sin vida en el basural de Diamante

La investigación por el hallazgo de un hombre sin vida en la planta de reciclaje de residuos de Diamante trata de establecer si se trata de Jorge Emilio Wolf, un hombre de 64 años domiciliado en la zona rural de Isletas, cuya familia no tiene noticias suyas desde los primeros días de noviembre. La identidad del fallecido aún no fue confirmada oficialmente debido a que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, y se aguardan las pericias forenses para determinarla.

El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición, en una cañada del basural de Diamante, por lo que su identidad todavía no fue confirmada oficialmente. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde se dispuso la realización de una autopsia para establecer la identidad y las causas de la muerte.

En paralelo, la Policía reunió distintos indicios relacionados con la desaparición de Wolf, entre ellos cambios en sus hábitos cotidianos, la faltante de un acoplado y elementos llamativos encontrados en su propiedad. Estos datos forman parte de las medidas que buscan reconstruir qué ocurrió con el vecino rural.

Las últimas noticias de Jorge Emilio Wolf

Según la denuncia presentada por un familiar, el último contacto conocido con Wolf se produjo el 4 de noviembre. Sin embargo, otro allegado manifestó haberlo escuchado al día siguiente mientras realizaba tareas rurales y arreaba animales.

El hombre residía solo en una vivienda ubicada cerca de la Escuela Nº 34, en el distrito Isletas. Su ausencia comenzó a generar preocupación cuando dejó de cumplir algunas de sus rutinas habituales.

De acuerdo con la información publicada por Análisis, Wolf acostumbraba retirar pan de un almacén de la zona todos los viernes y reunirse los domingos con una familia vecina. Al no presentarse en ninguno de esos lugares, sus allegados comenzaron a buscarlo.

La preocupación aumentó porque su teléfono celular permanecía fuera de servicio y, según explicaron sus familiares, no era habitual que se ausentara sin avisar a personas de confianza.

La casa abierta, un acoplado faltante y un candado desconocido

Cuando familiares y vecinos se acercaron a la propiedad de Wolf, encontraron la vivienda abierta, aunque sin signos visibles de desorden ni violencia en el interior.

Sin embargo, detectaron algunas circunstancias que llamaron la atención y fueron incorporadas a la denuncia.

Una de ellas fue la desaparición de un acoplado nuevo de dos ejes que se encontraba en el establecimiento rural. También observaron huellas que podrían indicar que la estructura había sido retirada mediante otro vehículo.

Otro elemento que despertó sospechas fue la presencia de una segunda cadena con candado en el portón de ingreso, cuya procedencia no pudo establecerse.

Estos indicios son analizados por los investigadores para determinar si guardan relación con la ausencia del hombre y reconstruir los movimientos registrados en la propiedad durante los días previos a la denuncia.

Encontraron un cuerpo en una cañada de hasta 15 metros

El subjefe de la Jefatura Departamental Diamante, comisario inspector Sebastián Marcelo Rivasseau, brindó detalles del operativo durante una entrevista con BCN Noticias.

El funcionario explicó que la búsqueda se intensificó el domingo por la noche, cuando, por disposición del Ministerio Público Fiscal, comenzaron distintas tareas investigativas y un entrecruzamiento de información.

En el procedimiento participaron efectivos de distintas áreas policiales, con apoyo de perros especializados en rastreo y drones. Las tareas se extendieron durante la noche, la madrugada del lunes y las primeras horas de la mañana.

El trabajo condujo a los investigadores hasta el sector de la planta de reciclaje y el volcadero municipal de Diamante.

Según precisó Rivasseau, el cuerpo fue encontrado hacia el final del predio, dentro de una cañada de aproximadamente 12 a 15 metros de profundidad.

Por disposición judicial, Bomberos Zapadores realizaron las tareas necesarias para trasladar los restos hasta la morgue judicial de Oro Verde.

Rivasseau aclaró que, al momento de su declaración, no existía una confirmación oficial de que el cuerpo perteneciera a Jorge Emilio Wolf. El avanzado estado de descomposición impedía establecer su identidad mediante una observación inicial, por lo que resultaban necesarias las pericias correspondientes.

El jefe policial explicó que la familia había sido informada sobre el operativo y el hallazgo, aunque las autoridades todavía no estaban en condiciones de asegurar que se tratara de su familiar.

La autopsia y los estudios forenses serán determinantes para conocer quién era la persona encontrada y cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

Tres detenidos y allanamientos en Diamante

Mientras continuaban los trabajos en el lugar del hallazgo, otros efectivos avanzaron con las tareas investigativas y reunieron información que fue comunicada a la fiscal interviniente.

A partir de esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías tres órdenes de allanamiento y requisa en domicilios de Diamante.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres hombres (dos de 40 años y uno de 21), todos vecinos de la ciudad, quienes quedaron alojados en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

También se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, que serán analizados en el marco de la investigación.

Investigan si los detenidos conocían al hombre desaparecido

Consultado sobre la posible relación entre los detenidos y Jorge Emilio Wolf, Rivasseau evitó brindar detalles para no afectar las actuaciones en curso. “Todo eso es materia investigativa en este momento”, explicó el comisario inspector, al señalar que se buscaba establecer si existían vínculos familiares, de amistad o de conocimiento entre las personas involucradas.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía, que deberá determinar si la desaparición del vecino de Isletas y el cuerpo encontrado en el basural corresponden a un mismo hecho.