Incendio destruyó cinco colectivos en desuso y vivienda utilizada ocasionalmente por sereno

Un incendio en Concordia consumió cinco colectivos fuera de servicio y una vivienda ubicada en un predio destinado a la venta de repuestos. Bomberos Voluntarios, Zapadores y la Brigada Forestal trabajaron para controlar las llamas. Investigan las causas.
Un incendio en Concordia destruyó cinco colectivos en desuso y una vivienda durante la tarde del martes. El siniestro se registró alrededor de las 16:30 en un terreno ubicado sobre calle P. Urruzola, a unos 500 metros de Vuelta de Obligado, donde funcionaba un depósito de unidades antiguas destinadas a la comercialización de repuestos.
Personal de Comisaría Quinta acudió al lugar tras recibir el aviso sobre el fuego. Las llamas se propagaron por el predio y provocaron importantes daños materiales, por lo que fue necesaria la intervención de distintas dotaciones de bomberos.
Según informaron fuentes policiales, cinco colectivos que se encontraban fuera de funcionamiento quedaron completamente destruidos. También se perdió una vivienda que era utilizada ocasionalmente por un ciudadano.
Amplio despliegue para controlar las llamas
En el operativo participaron dos autobombas y un vehículo de apoyo de Bomberos Voluntarios de Concordia, una dotación de Bomberos Zapadores y dos camionetas con personal de la Brigada Forestal Municipal.
Esta última depende de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias Sanitarias. Los equipos trabajaron de manera conjunta hasta lograr sofocar el incendio.
Para garantizar el abastecimiento de agua se utilizó un camión cisterna entregado a los bomberos locales por el ENOHSA, que permitió sostener las tareas de extinción.
Finalmente, se dio intervención a peritos de Bomberos Zapadores, quienes quedaron a cargo de establecer las causas que originaron el fuego.