Emotivos testimonios conmovieron al papa León XIV: “No pierdas la esperanza”

Ante más de un millón de jóvenes reunidos en Buenos Aires, el papa León XIV escuchó historias de adicciones, recuperación, solidaridad y vocación religiosa. Los protagonistas compartieron sus experiencias y el Pontífice respondió con un mensaje de esperanza: “El Señor camina contigo”.
Los emotivos testimonios que escuchó el papa León XIV marcaron uno de los momentos más significativos de la multitudinaria vigilia juvenil realizada este martes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante más de un millón de asistentes, según cifras difundidas por fuentes del Gobierno, cuatro jóvenes compartieron sus historias de vida, atravesadas por las adicciones, la pobreza, la solidaridad y la búsqueda de la fe. El Pontífice respondió a sus inquietudes con mensajes de aliento y esperanza.
El encuentro formó parte de la histórica visita de León XIV a la Argentina y reunió a jóvenes provenientes de distintas provincias. Durante la jornada, el Papa escuchó relatos personales que reflejaron dificultades sociales, experiencias de recuperación y decisiones vinculadas con la vocación religiosa.
Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando una joven voluntaria le preguntó cómo continuar ayudando a los sectores más vulnerables cuando los esfuerzos parecen insuficientes. “Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza”, respondió León XIV, quien invitó a confiar en el valor de cada acción solidaria.
El mensaje del Papa ante las historias de dolor y superación
La vigilia comenzó con las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien dio la bienvenida al Pontífice y destacó la presencia de jóvenes provenientes de todo el territorio argentino.
“Estos jóvenes han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio hacia la ciudad de Buenos Aires para contarle sus luchas y sus esperanzas”, expresó el religioso.
Durante su intervención, García Cuerva advirtió sobre las dificultades que atraviesan numerosos jóvenes, entre ellas la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, destacó que muchos encontraron en la fe una motivación para acompañar a otras personas. “Al costado del camino no debe quedar nadie”, sostuvo, al remarcar la importancia de construir una sociedad que no excluya a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
De vivir en la calle a ayudar a otros jóvenes: un testimonio conmovedor
Uno de los relatos que concentró la atención de los presentes fue el de Agustín Cristian Schinca, de 25 años, quien contó cómo logró reconstruir su vida después de atravesar una situación de consumo problemático de drogas. El joven explicó que comenzó a consumir sustancias a los 15 años, luego de sufrir situaciones de bullying. Con el paso del tiempo, se alejó de su familia y terminó viviendo en la calle, hasta que encontró acompañamiento en el Hogar de Cristo Moreno Sur.
AHORA | "LA DROGA ME AISLÓ DE MI FAMILIA": el testimonio de Cristian, uno de los jóvenes que conversa con el Papa. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoe4D8 https://t.co/iQYLecxmcs— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 10, 2026
“Hoy estoy de pie gracias a la Familia Grande del Hogar de Cristo, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para poder dormir”, relató ante León XIV. Agustín también habló sobre las dificultades que enfrentó durante su recuperación, las recaídas y el papel que tuvo la fe en ese proceso. Actualmente, acompaña a otras personas que atraviesan experiencias similares.
“No puedo cambiar ya mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro”, afirmó, en una de las frases más significativas de su testimonio.
Una docente habló de la frustración al ayudar a los más vulnerables
Otra de las protagonistas fue Agustina Flores, de 29 años, una docente y voluntaria que desde su adolescencia participa en actividades de apoyo escolar en barrios populares.
AHORA | "ME MUDÉ A VIEDMA PARA ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS DE TODO EL PAÍS": el testimonio de Agustina, maestra, ante los ojos del Papa León XIV. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoe4D8 https://t.co/0MYWgAmcyJ— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 10, 2026
La joven, nacida en Buenos Aires, contó que comenzó su tarea solidaria a los 16 años y que, hace aproximadamente un año, decidió trasladarse a Viedma para continuar acompañando a niños y familias de sectores vulnerables. Durante su intervención, reconoció que la vocación de servicio también implica enfrentar situaciones difíciles y aceptar que no siempre es posible resolver los problemas de quienes necesitan ayuda.
“Aprendí que, aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos”, expresó. Luego, le planteó directamente al Pontífice: “Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”.
“No pierdas la esperanza”: la respuesta de León XIV
El papa León XIV escuchó la pregunta y respondió con un mensaje centrado en la perseverancia, la solidaridad y la confianza en Dios. “Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”, expresó.
El Pontífice recordó una enseñanza de Jesús sobre la semilla que crece mientras el sembrador duerme, para explicar que las acciones solidarias pueden producir resultados que no siempre son visibles de inmediato. “No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”, sostuvo.
Finalmente, alentó a la joven a continuar con su tarea y recuperó una expresión de Santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante”. “El Señor camina contigo”, concluyó León XIV, en una de las respuestas más emotivas de la vigilia.
Una joven correntina relató cómo descubrió su vocación religiosa
Entre los testimonios también estuvo el de Guadalupe Irupé Echavarría, de 31 años, oriunda de Corrientes y postulante de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. La joven contó que creció en una familia católica y que desde pequeña sintió inquietudes relacionadas con la vida religiosa. Sin embargo, durante varios años se resistió a considerar esa posibilidad porque deseaba tomar sus propias decisiones.
AHORA | "TOMÉ LA DECISIÓN DE DECIDAR MI VIDA A DIOS": Guadalupe, otra de las jóvenes que habla con el Papa León XIV. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoe4D8 https://t.co/igsbclgMeS— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 10, 2026
A los 23 años, mientras estudiaba en Buenos Aires, comenzó un proceso de acompañamiento espiritual que le permitió reflexionar sobre su vocación. En ese recorrido, recordó una pregunta que le hizo un sacerdote y que modificó su perspectiva: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”.
Guadalupe explicó que aquella conversación la ayudó a retomar su discernimiento y avanzar hacia la vida consagrada. “Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde; hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, manifestó ante el Papa y la multitud.
Un periodista planteó cómo integrar la fe con el trabajo cotidiano
El cuarto testimonio estuvo a cargo de Franco Pugliese, de 27 años, periodista deportivo y docente, quien relató cómo la fe estuvo presente en su historia familiar y en sus decisiones personales. Contó que sus padres rezaron durante años a San Ramón Nonato para poder tenerlo y que, a los 15 años, durante una misión en la parroquia San Ramón, vivió una experiencia que marcó su acercamiento a Jesús.
Actualmente, además de sus actividades laborales, participa en tareas de catequesis y realiza voluntariado en un hogar para personas con discapacidad. Sin embargo, reconoció que en ocasiones le resulta difícil integrar su compromiso religioso con las responsabilidades cotidianas.
“Jesús me cambió la vida, como se la cambió a Guadalupe, y yo también quiero seguirlo y no guardarme nada. Pero a veces siento que, por un lado, está mi vida de fe y Jesús y, por otro, mi vida laboral y cotidiana”, expresó.
León XIV pidió vivir la fe también en el trabajo y el estudio
Al responderle, León XIV destacó que la fe no debe quedar limitada a los espacios religiosos, sino que también puede expresarse mediante las actividades habituales.
“Sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar la vida a Cristo. Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder”, afirmó.
El Pontífice recordó los años que Jesús vivió en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar, para señalar que las actividades ordinarias también pueden ser espacios de encuentro espiritual.
“Nos enseñó que en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. Por eso, no tenemos que vivir dos días. No hay contraste o conflicto”, sostuvo. También invitó a los jóvenes a trasladar sus convicciones a cada ámbito de la vida. “Cuando trabajes, estudies y compartas con tus amigos, hazlo con amor”, expresó.