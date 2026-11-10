Ayuda a familias inundadas: desde un comedor entregaron agua y repelentes en Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
La ayuda a familias inundadas en Bajada Grande llegó de la mano de Fabián Pautazo, responsable del comedor Fe y Compromiso. Junto a colaboradores, distribuyó bidones de agua y repelentes a unas 30 personas. En diálogo con Elonce, convocó a donar leche, ropa y otros elementos esenciales.
La ayuda a familias inundadas en Bajada Grande movilizó a los integrantes del comedor comunitario Fe y Compromiso, que funciona desde hace dos meses en barrio Francisco Ramírez de Paraná. Su responsable, Fabián Pautasso, organizó este martes una recorrida por Camino Costero para entregar bidones de agua y repelentes a vecinos afectados por la creciente del río Paraná.
En diálogo con Elonce, Pautasso explicó que la iniciativa surgió luego de conocer las dificultades que atravesaban algunas familias de la zona. “Tengo alumnas de Bajada Grande que me comentaron su preocupación porque no tenían agua. Fuimos hasta Camino Costero y les acercamos bidones y repelentes”, relató.
El vecino destacó la importancia de acompañar a quienes atraviesan esta situación y convocó a la comunidad a colaborar. “Creo que deberíamos sumarnos todos. Sabemos que en Paraná hay un gran corazón y la solidaridad siempre está presente”, expresó.
Entregaron ayuda a unas 30 personas
La recorrida solidaria permitió asistir a aproximadamente 30 personas que permanecían en la zona costera. Para concretar la distribución, los voluntarios utilizaron una camioneta con la que realizaron varios viajes hasta los sectores afectados.
“Fuimos y vinimos varias veces con una camioneta cargada de bidones. También anotamos a las familias para poder acercarles leche y otros elementos que necesitan”, detalló Pautasso.
Además, explicó que el comedor funciona junto a un pequeño gimnasio, donde reciben donaciones y preparan alimentos para personas que necesitan asistencia. “Todos los viernes cocinamos con los chicos del gimnasio para ayudar a quienes más lo necesitan”, contó.
Convocan a donar leche y ropa para las familias afectadas
Pautasso invitó a los paranaenses a colaborar especialmente con leche para los niños, ropa y otros artículos de primera necesidad. Las donaciones se reciben en el comedor Fe y Compromiso, ubicado sobre calle Mariana Agüero, en barrio Francisco Ramírez.
“Quienes quieran colaborar pueden comunicarse conmigo. Si tenemos que buscar las donaciones, vamos a buscarlas. Nos encargamos de que todo llegue a las familias”, aseguró.
Finalmente, remarcó la importancia de sostener la asistencia durante la creciente. “La gente estaba muy agradecida. Hay muchos chicos pequeños que necesitan ayuda, especialmente leche”, concluyó. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3435 33-5674 para coordinar la entrega o el retiro de donaciones.