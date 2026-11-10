Luján espera al papa León XIV: estiman que habrá más de un millón de peregrinos y el operativo cuenta con 15.000 policías

REDACCIÓN ELONCE
Luján ultimó los preparativos para recibir al papa León XIV, con una convocatoria estimada de 1,7 millones de personas. Desde el lugar, Elonce mostró el despliegue de seguridad, los accesos restringidos y las expectativas comerciales ante una visita histórica.
La ciudad de Luján se preparó para recibir al papa León XIV en una jornada histórica que convocaría a cientos de miles de fieles de distintos puntos de Argentina y del extranjero. Con un operativo de seguridad que involucró entre 12.000 y 15.000 efectivos policiales, restricciones de tránsito y una vigilia que comenzaría este martes a las 16, las autoridades ultimaron los detalles para la misa prevista para el miércoles a las 10. Elonce estuvo presente en el lugar, donde el periodista Gonzalo Solabarrieta informó sobre los preparativos y el movimiento de peregrinos.
El despliegue comenzó a sentirse en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se instalaron vallados, controles de acceso y dispositivos de seguridad para organizar el ingreso de los asistentes. La denominada zona cero quedó reservada exclusivamente para personas autorizadas, mientras se preparaban los accesos principales y las calles laterales.
Según explicó Solabarrieta durante su informe para Elonce, la expectativa creció con el transcurso de las horas. Los organizadores estimaron una asistencia de aproximadamente 1.700.000 personas, aunque la cifra podría aumentar ante el interés que despertó la visita del Pontífice.
Un operativo de seguridad con hasta 15.000 efectivos
El periodista detalló que el dispositivo de seguridad fue uno de los aspectos centrales de la organización. Entre 12.000 y 15.000 efectivos policiales fueron afectados a las tareas de prevención, vigilancia y control de los accesos, con presencia de distintas unidades especializadas.
En las inmediaciones del ingreso principal se observaron agentes de la Unidad Táctica de Intervención Femenina, quienes trabajaron desde las primeras horas de la jornada detrás de los vallados. Su función consistió en supervisar los sectores asignados y garantizar que el ingreso del público se desarrollara de manera ordenada.
"Estamos en la zona cero. Solamente se puede pasar con autorización", explicó Solabarrieta, al describir las restricciones implementadas en el sector más cercano al lugar donde se realizaría la ceremonia religiosa. También mencionó la instalación de puestos de hidratación y otros dispositivos destinados a asistir a los visitantes.
La vigilia comenzará a las 16 y se extenderá durante toda la noche
La apertura de los accesos al público estaba prevista para las 16 de este martes, momento en que comenzaría una extensa vigilia que se prolongaría hasta la mañana siguiente. Los fieles podrían permanecer en los sectores habilitados mientras aguardaban la llegada de León XIV.
Durante la noche, los peregrinos tendrían la posibilidad de seguir el encuentro del Papa con los jóvenes en Palermo. Para ello, se instalaron pantallas y sistemas de sonido en diferentes puntos del predio, con el objetivo de transmitir la actividad y acompañar la espera.
El cronograma estableció que el papamóvil iniciaría su recorrido a las 9:42 del miércoles, mientras que la misa comenzaría a las 10 en el escenario principal. Solabarrieta aclaró que se trataba de horarios protocolares y que podrían registrarse modificaciones por cuestiones organizativas.
Recomendaron llegar temprano por las dificultades para estacionar
Uno de los principales desafíos para quienes viajaran desde otras provincias sería encontrar estacionamiento. El periodista advirtió que la gran cantidad de vehículos prevista podría obligar a los visitantes a dejar sus automóviles a varios kilómetros del centro de la celebración.
"Cuanto más temprano vengan, más posibilidades tendrán de dejarlo en algún lugar de la zona y después caminar", señaló Solabarrieta. El cronista comparó el recorrido desde los estacionamientos hasta los accesos con una pequeña peregrinación, debido a las distancias que deberían recorrer los asistentes.
También explicó que llegar el mismo miércoles en automóvil podría resultar especialmente complicado. La posibilidad de congestionamientos en las autopistas y los accesos a Luján llevó a recomendar que los peregrinos anticiparan sus viajes y contemplaran tiempos adicionales de traslado.
Comerciantes reforzaron sus negocios ante la llegada de peregrinos
La visita de León XIV también generó importantes expectativas económicas en Luján. Además de su significado religioso, el acontecimiento representó una oportunidad para los sectores vinculados con el turismo, la gastronomía, el alojamiento y la venta de productos regionales.
Durante su recorrida, Solabarrieta recogió testimonios sobre las inversiones realizadas por comerciantes y vecinos. Algunos habitantes ofrecieron habitaciones en alquiler para alojar a personas provenientes de otras provincias y del extranjero, mientras que distintos establecimientos reforzaron sus reservas de mercadería.
"Los comerciantes compraron el doble de stock para poder abastecer todas las posibles ventas", relató el periodista. Además, indicó que unos 3.000 feriantes se inscribieron para desarrollar actividades comerciales durante las jornadas vinculadas con la visita papal.
Una parrilla invirtió 15 millones de pesos para atender la demanda
Entre los ejemplos del movimiento económico, Solabarrieta mencionó el caso de un establecimiento gastronómico que realizó una inversión de aproximadamente 15 millones de pesos para garantizar el abastecimiento ante la llegada masiva de visitantes.
La cifra reflejó las expectativas del sector comercial, que se preparó para atender una demanda extraordinaria durante la vigilia y la celebración religiosa. Los negocios gastronómicos, los alojamientos y los emprendimientos locales esperaban recibir a una cantidad de clientes muy superior a la habitual.
"Esto se vive, además de con la gran alegría de la visita del Papa, también con esta cuestión económica y comercial que es muy importante", sostuvo el cronista de Elonce, al describir el ambiente que se registraba en la ciudad.
Una ciudad movilizada por una visita histórica
Luján, reconocida como uno de los principales centros de peregrinación religiosa de Argentina, se encontraba acostumbrada a recibir visitantes durante todo el año. Sin embargo, la presencia del papa León XIV planteó un desafío organizativo excepcional por la magnitud de la convocatoria prevista.
La expectativa también estuvo marcada por la repercusión de las actividades que el Pontífice desarrolló en Buenos Aires, donde circularon estimaciones de asistencia de entre dos millones y dos millones y medio de personas. Solabarrieta aclaró que esas cifras eran aproximadas y que la concurrencia definitiva solo podría establecerse después de las celebraciones.
Con los vallados instalados, el personal de seguridad desplegado y los comerciantes preparados, la ciudad ingresó en las horas decisivas de la organización. La misa del miércoles a las 10 sería el momento central de una visita histórica, que movilizó a peregrinos, autoridades y trabajadores de distintos sectores.