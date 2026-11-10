Condenaron a seis años de prisión a Fred Machado, el empresario vinculado a Espert

El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad alcanzado con la Fiscalía tras su extradición en noviembre de 2025.

El magistrado impuso dos penas de 72 meses que se cumplirán simultáneamente y estableció otros tres años de libertad supervisada. Sin embargo, Machado podría recuperar la libertad antes de cumplir la totalidad de la condena, si se reconoce el tiempo que permaneció detenido en Argentina desde abril de 2021, publicó MDZ.

El empresario había admitido su responsabilidad en mayo pasado, a cambio de que la Fiscalía retirara la acusación por narcotráfico internacional, que contemplaba una pena mínima de diez años. La investigación estadounidense reconstruyó un esquema de operaciones fraudulentas vinculadas con la compraventa de aeronaves.

El vínculo con José Luis Espert

La condena volvió a poner bajo atención la relación de Machado con el exdiputado José Luis Espert, quien recibió una transferencia de 200.000 dólares en enero de 2020, según consta en la investigación judicial.

Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría para un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, en octubre fue procesado por presunto lavado de activos, resolución que apeló.

El economista rechazó las acusaciones y aseguró que el fallo era "contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos".

Además, reconoció que Machado le había facilitado aeronaves privadas durante sus actividades políticas de 2019. "En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes", declaró en una entrevista radial.

"Machado nunca me pidió nada a cambio", sostuvo Espert, quien también admitió: "Pequé de ingenuo, no tengo la menor duda".

La restitución del dinero a las víctimas

Uno de los hechos investigados en Estados Unidos involucró un depósito de cinco millones de dólares destinado a una operación por un avión de Air India. Según el expediente, 550.000 dólares fueron desviados hacia cuentas vinculadas con Machado.

El juez postergó por 90 días la definición sobre las compensaciones económicas a las víctimas y fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027.