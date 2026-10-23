Causa $Libra: sobreseyeron a Javier Milei, a su hermana Karina y a todos los demás imputados

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en la causa $Libra, que investigaba una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados con el lanzamiento y la promoción del token. La decisión también alcanzó a otras nueve personas investigadas en el expediente.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, que no se habían configurado los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias atribuidos a los involucrados, publicó Noticias Argentinas.

Por qué la Justicia descartó el delito de estafa

En relación con la presunta estafa, el magistrado consideró que no se había acreditado un engaño penalmente relevante. Según los fundamentos de la resolución, el token $Libra había operado dentro de un mercado caracterizado por la especulación y la volatilidad, sin que existieran garantías de rentabilidad para los inversores.

Además, el juzgado señaló que no se había demostrado una maniobra fraudulenta previamente organizada que pudiera atribuirse a los imputados.

En ese sentido, sostuvo que la caída en la cotización de una criptomoneda no constituía, por sí misma, una estafa, ya que era necesario acreditar otros elementos para configurar ese delito.

La publicación de Milei en X y el abuso de autoridad

Respecto de la actuación del presidente Javier Milei, la investigación analizó la difusión del proyecto mediante su cuenta personal de la red social X.

El magistrado concluyó que la publicación no había constituido un acto institucional ni implicado la utilización de recursos públicos, por lo que descartó la existencia de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La resolución también tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción había descartado previamente posibles infracciones a la Ley de Ética Pública.

Asimismo, durante la investigación no se encontraron contratos estatales ni acuerdos confidenciales que permitieran establecer una vinculación entre el ejercicio de la función presidencial y la iniciativa privada relacionada con la criptomoneda.

Qué determinó la investigación sobre Karina Milei

En cuanto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, la Justicia examinó las sospechas relacionadas con un posible tráfico de influencias para facilitar reuniones con empresarios extranjeros vinculados al proyecto.

Las pruebas reunidas y los peritajes realizados sobre dispositivos electrónicos por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) no permitieron confirmar la existencia de pagos de dinero o dádivas a cambio de gestionar encuentros.

Entre los empresarios mencionados durante la investigación figuraron Hayden Davis y Julian Peh.

El juzgado también consideró que las referencias incluidas en notas digitales sin firma y determinadas publicaciones periodísticas no constituían pruebas objetivas suficientes para demostrar un intercambio ilícito.

Los once imputados que fueron sobreseídos

La resolución judicial alcanzó al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a otras nueve personas vinculadas con la investigación:

Mauricio Novelli.

Manuel Terrones Godoy.

Sergio Morales.

Hayden Mark Davis.

Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh.

María Alicia Rafaele.

María Pía Novelli.

Camilo Rodríguez Blanco.

Orlando Mellino.

De esta manera, el juez Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento definitivo de los once investigados y dejó establecido que la formación del proceso no afectaba el buen nombre y honor de los involucrados.

Finalmente, ordenó que, una vez que la resolución adquiriera firmeza, se realizaran las comunicaciones correspondientes y se procediera al archivo del expediente.