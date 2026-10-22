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Política Avance legislativo en Entre Ríos

Ficha Limpia: Gastón Marra celebró el dictamen favorable y destacó el consenso político

El impulsor nacional de Ficha Limpia, Gastón Marra, celebró el avance del proyecto de Ética y Transparencia Pública en el Senado entrerriano. Destacó el trabajo conjunto entre la sociedad civil y la política y reconoció la iniciativa del gobernador Frigerio.

22 de Octubre de 2026
Ficha Limpia en Entre Ríos
Ficha Limpia en Entre Ríos

El impulsor nacional de Ficha Limpia, Gastón Marra, celebró el avance del proyecto de Ética y Transparencia Pública en el Senado entrerriano. Destacó el trabajo conjunto entre la sociedad civil y la política y reconoció la iniciativa del gobernador Frigerio.

El referente nacional e impulsor de la campaña ciudadana “Ficha Limpia” valoró el avance del proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública en el Senado provincial y destacó el trabajo conjunto entre la política y la sociedad civil. La iniciativa, promovida por el gobernador Rogelio Frigerio, establece reglas de conducta para quienes ejercen funciones públicas.

 

El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, recibió modificaciones consensuadas y será tratada en la próxima sesión de la Cámara alta, antes de regresar en revisión a Diputados.

 

Tras conocerse el avance legislativo, Gastón Marra celebró el resultado y destacó el trabajo realizado para llegar a esta instancia. “No recuerdo haberme alegrado tanto por un dictamen de Ficha Limpia en ocho años como hoy con el de Entre Ríos. Sé cuánto costó llegar a este día. ¡Lo logramos!”, expresó.

Además, agradeció a los senadores de las comisiones que participaron del tratamiento por atender una demanda ciudadana y reconoció especialmente al gobernador Rogelio Frigerio por promover el proyecto, así como a la vicegobernadora Alicia Aluani, al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello y a la diputada nacional, Alicia Fregonese.

 

“Este avance demuestra que cuando la sociedad civil y la política trabajan juntas, los resultados llegan”, sostuvo Marra, quien también destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de herramientas para fortalecer las instituciones.

 

Transparencia y confianza ciudadana

Al referirse a la relevancia de la iniciativa, Marra subrayó que su importancia trasciende los aspectos técnicos y se vincula directamente con la confianza de la sociedad en sus representantes y en la administración de los recursos públicos.

 

“Más allá de su contenido técnico, una ley de Ética y Transparencia Pública responde a una demanda profunda de la ciudadanía: la de poder confiar en quienes administran los recursos y toman decisiones en su nombre. Y esa confianza no se declama: se construye con reglas claras que se cumplan y que tengan consecuencias”, afirmó.

 

En este marco, destacó el trabajo de la organización Entre Ríos sin Corrupción, que impulsa demandas vinculadas con la transparencia y la integridad pública, y cuyo aporte pone de relieve el papel de la sociedad civil en este debate.

 

Qué establece el proyecto

El texto consensuado reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial y establece deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para quienes desempeñan funciones legislativas, ejecutivas, administrativas o judiciales, tanto por elección popular como por designación. Su alcance comprende los distintos poderes del Estado provincial y también organismos y entidades del ámbito municipal y comunal, en los términos previstos por la iniciativa.

 

Entre sus principales ejes, contempla la publicidad y transparencia de los actos de la función pública, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y disposiciones vinculadas con la denominada Ficha Limpia.

Temas:

Ficha Limpia Entre Ríos Rogelio Frigerio Gastón Marra
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