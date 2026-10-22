Privatización de AySA: adjudicaron el 90% de las acciones y fijaron la fecha de firma

El Gobierno adjudicó este jueves el 90% de las acciones de AySA al consorcio encabezado por Rowing S.A., que ofreció US$340,2 millones. Además, fijó para el viernes 13 de noviembre la firma del contrato de compraventa de la participación estatal en la empresa de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El grupo adjudicatario está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. Su propuesta económica superó la del consorcio liderado por Roggio, que había ofertado US$285 millones.

Según informó TN, la decisión se formalizó mediante la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La cartera conducida por Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó las acciones conforme al orden de mérito.

La resolución también instruyó a la Tesorería General de la Nación para que notifique al grupo empresario la cuenta en la que deberá transferir el monto ofrecido. La adjudicación permite avanzar hacia la firma del contrato y la posterior transferencia del control accionario.

Cómo se definió la adjudicación de AySA

La operación comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y de los votos de AySA, con un valor nominal de $1000 cada una. Ese paquete constituye la totalidad de la participación estatal en la compañía.

El procedimiento se realizó mediante una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, sin precio base. El 8 de octubre se abrieron las ofertas de los dos consorcios precalificados y el encabezado por Rowing S.A. presentó la propuesta de mayor valor.

Entre las empresas del grupo ganador está Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, que provee insumos para la potabilización del agua a la compañía. El empresario también participa en Edenor junto con Daniel Vila y José Luis Manzano.

La revisión de tarifas y las obras previstas

La adjudicación de AySA se conoció antes de la audiencia pública convocada para el lunes 26 de octubre, desde las 10, en la que se analizarán modificaciones en los coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas. La instancia es obligatoria, pero no vinculante.

La propuesta contempla reducir de once a cinco las categorías zonales e incorporar un recargo del 10% sobre el precio del metro cúbico del servicio de cloacas en el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculado a los desagües pluviales. El esquema implicaría aumentos para más de la mitad de los usuarios, aunque todavía debe atravesar el procedimiento de revisión.

Por otra parte, el Ministerio de Economía informó que el nuevo contrato de concesión establece un plan de acción de $2,89 billones para el período 2027-2031, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. La ejecución quedará a cargo del concesionario e incluirá obras, mantenimiento, mejoras y operación.

El programa destina aproximadamente $1,13 billones a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y $296.166 millones a operación. Los objetivos son ampliar la cobertura, renovar la infraestructura y mejorar la eficiencia del servicio.

Para 2031, se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de concesión, deberán alcanzarse niveles mínimos del 90% y del 75%, respectivamente.