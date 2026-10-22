Boleta Única de Papel: comenzaron las capacitaciones para las elecciones de 2027

Entre Ríos puso en marcha las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel, que se utilizará en las elecciones provinciales, municipales y comunales de 2027. La iniciativa incluye simulacros de votación y actividades para jóvenes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
La Boleta Única de Papel en Entre Ríos comenzó a difundirse este jueves mediante un ciclo de capacitaciones destinado a preparar a la ciudadanía para las elecciones provinciales, municipales y comunales de 2027.
La presentación se realizó en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con la participación de autoridades provinciales y estudiantes secundarios.
La iniciativa fue encabezada por la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Su objetivo fue explicar el funcionamiento del nuevo instrumento electoral, facilitar su utilización y prevenir errores al momento de emitir el voto.
Aluani destacó la importancia de iniciar las actividades con jóvenes que participarán por primera vez en los comicios. Señaló que contar con información clara permitirá conocer el procedimiento y reducir el riesgo de votos anulados o impugnados.
Cómo serán las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel
El programa se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026 y estará dirigido a estudiantes, docentes, personas mayores y personas con discapacidad. Contemplará materiales accesibles, simulacros de votación y espacios de consulta.
Troncoso sostuvo que la reforma electoral buscó simplificar el procedimiento y facilitar la participación ciudadana. “Buscamos hacer más eficiente el voto, simplificar la manera de votar y garantizar que la ciudadanía tenga una herramienta más clara y efectiva para participar”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recordó que la Ley 11.190 fue aprobada con el acompañamiento de todos los bloques legislativos. La decana Rosana Pieruzzini destacó la importancia de que los electores comprendan el sistema.
Dónde continuarán las capacitaciones
Las próximas jornadas se realizarán el lunes 26 de octubre en tres localidades entrerrianas:
- Diamante: Escuela Técnica N.º 1 Dr. Alfredo Materi, a las 10.
- Concepción del Uruguay: Colegio Histórico, a las 10 y 14.30.
- Victoria: Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco, a las 14.30.
Las actividades formaron parte del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la UNER para familiarizar a los futuros votantes con el nuevo sistema electoral.