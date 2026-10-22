Renunció Daniel González, el funcionario de Energía y Minería cercano a Luis Caputo

Daniel González renunció a su cargo como secretario coordinador de Energía y Minería del Gobierno nacional, después de casi dos años de gestión. El funcionario, que era uno de los colaboradores más cercanos del ministro de Economía, Luis Caputo, justificó su salida por motivos personales, aunque también habría experimentado cierto desgaste durante su paso por la administración libertaria.

La noticia fue confirmada este jueves 22 de octubre. Tras conocerse la decisión, Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X para reconocer el trabajo del ahora exfuncionario.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”, escribió el titular de Economía.

Los motivos de la salida de Daniel González

González explicó que su participación en el Gobierno había sido pensada desde el comienzo como una etapa limitada en el tiempo. En declaraciones al canal de streaming Carajo, agradeció al presidente Javier Milei por haberle permitido formar parte de su administración.

“El agradecido soy yo al presidente (Javier) Milei por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina”, expresó.

Además, destacó el potencial de las áreas en las que trabajó y consideró que pudo contribuir al desarrollo de sectores estratégicos para el país.

“Pude aportar mi granito de arena en áreas que tienen un potencial enorme, pero siempre fue por un tiempo limitado”, sostuvo.

El exfuncionario también reconoció que la decisión de alejarse no fue sencilla, debido a su identificación con el proyecto político y económico del Gobierno.

“Es muy difícil irse, porque soy parte de una épica y un trabajo que se disfruta. Pero el trabajo es infinito, no se termina nunca”, manifestó.

Su trayectoria antes de llegar al Gobierno

Antes de incorporarse a la administración de Milei, González se desempeñó como CEO de YPF. Su experiencia en el sector energético fue uno de los antecedentes relevantes para su llegada al equipo económico.

Como secretario coordinador, tenía a su cargo la articulación de las áreas de Energía y Minería, dos sectores considerados estratégicos para las inversiones, las exportaciones y el desarrollo de recursos naturales en la Argentina.

Su salida se produce en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con su programa económico y promover el desarrollo de actividades como los hidrocarburos y la minería.