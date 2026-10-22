Ya funciona en Argentina el parque eólico más grande del país: dónde está y cuánta energía genera

Argentina cuenta con el parque eólico de mayor capacidad instalada del país. La empresa Aluar completó la quinta etapa de su complejo de generación renovable en Puerto Madryn, provincia de Chubut, y alcanzó una potencia total de 582 megavatios (MW), con 119 aerogeneradores distribuidos en una superficie de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados.

El desarrollo demandó una inversión acumulada superior a los 740 millones de dólares y representa un avance para la generación de energías renovables en el país. Según la compañía, la capacidad del parque equivale al consumo eléctrico de unos 600.000 hogares, aunque su principal objetivo es abastecer parte de la demanda energética de su planta de producción de aluminio.

La inauguración de la ampliación contó con la participación del empresario Javier Madanes Quintanilla, autoridades de Aluar, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

Cómo es el parque eólico más grande de Argentina

El Parque Eólico Aluar se encuentra en Puerto Madryn y su construcción se desarrolló en cinco etapas, desde 2019. Con la última ampliación, finalizada en 2026, incorporó 56 aerogeneradores de 6 MW cada uno, que sumaron 336 MW de potencia.

Esta nueva etapa superó la capacidad conjunta de las cuatro fases anteriores, que totalizaban 246 MW. De esta manera, el complejo alcanzó los 582 MW instalados, equivalentes a aproximadamente el 12% de la potencia eólica instalada en Argentina, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa.

Los nuevos aerogeneradores fueron fabricados por la compañía china Goldwind y tienen una altura total de 182,5 metros, desde el suelo hasta la punta de una de sus aspas en posición vertical. Sus rotores cuentan con un diámetro de 165 metros y sus aspas miden alrededor de 80 metros.

La quinta etapa también requirió importantes obras de infraestructura: se utilizaron 46.600 metros cúbicos de hormigón y 4.000 toneladas de acero para las bases de los molinos. Además, se construyeron 95 kilómetros de caminos internos y 35 kilómetros de líneas de alta tensión para transportar la electricidad generada.

Una inversión para reducir el consumo de gas

La ampliación del parque tiene como principal objetivo aumentar la participación de las energías renovables en la producción de aluminio. La planta de Aluar requiere un suministro eléctrico permanente, debido a las características de su proceso industrial.

Según los datos de la compañía, la instalación demanda aproximadamente 780 MW de manera continua, equivalentes a un consumo anual de 6,8 teravatios hora (TWh).

Antes de la última ampliación, el abastecimiento eléctrico de la planta provenía de distintas fuentes: el 45% correspondía a centrales térmicas a gas, el 43% a energía hidroeléctrica y el 12% a generación eólica.

Con la incorporación de los nuevos aerogeneradores, Aluar proyecta modificar esa composición. La energía eólica pasaría a representar el 33% del suministro, mientras que la generación térmica a gas bajaría al 31% y la hidroeléctrica aportaría el 36%.

El vicepresidente de Aluar, Federico Merener, destacó la continuidad de la estrategia energética de la empresa durante el acto de inauguración.

“Lo que fue determinante para llegar hasta este punto fue sostener una idea, un eje, y un criterio para hacer las cosas. Este parque es parte de una estrategia energética más amplia”, expresó.

También anticipó que la compañía prevé inaugurar un parque de energía solar en la provincia de Buenos Aires durante 2027.

Cuánto gas permitirá ahorrar el parque eólico

La quinta etapa del complejo permitirá generar, según las estimaciones de Aluar, alrededor de 1.500 gigavatios hora (GWh) de electricidad por año.

Ese volumen de energía permitiría evitar la quema de aproximadamente 870.000 metros cúbicos de gas natural por día, de acuerdo con las proyecciones de la empresa. La sustitución de parte de la generación térmica por energía eólica también contribuiría a reducir las emisiones asociadas con la actividad industrial.

Aluar calcula que el parque completo permitirá evitar más de un millón de toneladas de dióxido de carbono por año. Sin embargo, la compañía aclaró que se trata de estimaciones, cuyo resultado efectivo dependerá de la producción del complejo y de las fuentes de electricidad que reemplace.

La ubicación en la Patagonia es uno de los factores que favorecen el desarrollo del proyecto. Las condiciones de viento de la región permiten alcanzar, según las estimaciones de la empresa, un factor de capacidad cercano al 50%.

Aluar y su importancia para la industria argentina

La inversión en energía renovable está vinculada con la escala productiva de Aluar, el único productor de aluminio primario de Argentina. La empresa opera su planta industrial en Puerto Madryn y necesita un suministro eléctrico constante para mantener la producción.

En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026, la compañía produjo 451.000 toneladas de aluminio primario, sobre una capacidad anual de 460.000 toneladas.

Durante ese período, registró ventas totales por 1.963 millones de dólares, de los cuales 1.623 millones correspondieron a exportaciones. La mayor parte del aluminio comercializado por la empresa se destina a mercados internacionales, principalmente Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

El grupo Aluar emplea a unas 3.805 personas, considerando tanto la producción de aluminio como la actividad de su empresa vinculada INFA.

El CEO y director de Aluar, Martín Levinas, destacó la continuidad de los proyectos de inversión de la compañía y afirmó: “No es un punto de llegada, es un punto de partida para muchos proyectos que vendrán”.

Por su parte, el gobernador Ignacio Torres resaltó la importancia de la actividad privada para el desarrollo económico y el potencial energético de la provincia. “El motor de lo que demanda el mundo es la energía”, sostuvo.

Cómo podría expandirse el parque

La quinta etapa consolidó al complejo como el parque eólico de mayor capacidad instalada de Argentina, aunque la empresa cuenta con terrenos que podrían permitir futuras ampliaciones.

Aluar posee alrededor de 57.400 hectáreas en Puerto Madryn. De esa superficie, unas 20.000 hectáreas están destinadas a las cinco etapas construidas, mientras que las restantes constituyen una reserva territorial para posibles desarrollos.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, esos terrenos podrían ofrecer un potencial adicional de generación de hasta 1.500 MW. Por el momento, esa cifra representa una posibilidad de expansión y no una obra cuya construcción esté confirmada.

Con 119 aerogeneradores y una potencia instalada de 582 MW, el parque eólico de Puerto Madryn se convirtió en una de las principales inversiones privadas en energías renovables del país. Su desarrollo busca fortalecer el abastecimiento eléctrico de una industria de alto consumo y aumentar el uso de fuentes renovables en la producción destinada al mercado interno y a las exportaciones.