"Tenemos mucho para ofrecer": empresarios destacaron el potencial industrial entrerriano en la Bienal de San José

Los testimonios de empresarios en la Bienal de la Producción de San José reflejaron las inversiones, innovaciones y desafíos que atraviesan distintas industrias de Entre Ríos. Durante un recorrido de Elonce por el predio de Las Camelias, representantes de firmas regionales compartieron sus experiencias y destacaron la importancia de visibilizar el trabajo de las empresas locales.

Miguel Campagnoni, de Campagnoni Ventilación, contó que la empresa familiar está radicada en el Parque Industrial de Crespo y fabrica equipamiento destinado a establecimientos avícolas. "Somos fabricantes de este tipo de equipamiento acá en la provincia, el único fabricante", destacó.

El empresario explicó que uno de sus principales productos son los extractores industriales utilizados para mantener condiciones adecuadas dentro de los galpones. "Lo que se busca es que las aves estén en confort y que todos los gases presentes dentro del galpón se evacúen lo más rápido posible", señaló.

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Una empresa familiar que apuesta a nuevas inversiones

Campagnoni recordó que su padre fundó la empresa en 1983 y que actualmente está a cargo de la segunda generación, integrada por cuatro hermanos profesionales.

"Hace poquito adherimos al RINI, con una inversión muy importante: una nueva nave industrial de más de 3.500 metros cuadrados", destacó.

También invitó a los productores a conocer el equipamiento que fabrican en Entre Ríos. "Tenemos varios años de experiencia en este tema y mucho para ofrecer. Estamos acá, de local", expresó.

"Los galpones y la avicultura nacieron acá"

Desde Urdinarrain, Gastón, representante de Bourlot Implementos Avícolas, presentó nuevos sistemas de alimentación para aves reproductoras. Explicó que los comederos a cadena permiten distribuir el alimento de manera uniforme y controlar las cantidades que recibe cada animal.

"Las gallinas reproductoras tienen que comer una cantidad muy precisa de alimento para mantenerse en buen peso corporal para la puesta", explicó. La empresa cuenta con 60 años de trayectoria y mantiene una estrecha relación comercial con el departamento Colón.

Sobre la Bienal, celebró la posibilidad de contar con una exposición en la provincia. "Muchas veces nos toca ir a otros lugares. Inclusive nosotros viajamos a Atlanta todos los años a una feria internacional. Los galpones y la avicultura nacieron acá y necesitamos algo acá", afirmó.

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El vínculo de la metalurgia con la industria regional

Ariel López, de Metalúrgica Rohlo, de Villa Elisa, también participó de la muestra y describió las actividades que desarrolla su empresa.

"Nosotros hacemos todo tipo de estructuras metálicas, la fabricación, el montaje y, más que nada, el mantenimiento para la industria", explicó.

Además, destacó el vínculo comercial que mantienen con el sector avícola y otras actividades industriales de la región, que requieren estructuras y servicios especializados.

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Las Camelias: cuatro generaciones y 90 años de historia

Jimena Zaragoza, integrante de la cuarta generación de Las Camelias, recordó los orígenes de la empresa, que cumplió 90 años el pasado 3 de octubre. "Nació en 1936. La historia cuenta que empezó con 12 gallinas en el patio de la casa, que está en este mismo predio", relató.

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La empresaria indicó que actualmente exportan entre el 25% y el 30% de su producción y cuentan con más de 60 países habilitados. También subrayó la importancia de generar oportunidades laborales: "Que los jóvenes se queden en la zona para apostar a la industria".

Finalmente, valoró la respuesta empresarial a la convocatoria. "Pensábamos que íbamos a ser 30 o 40 y de repente somos más de 100. Es un montón", expresó, al destacar el trabajo conjunto que permitió concretar la primera Bienal.