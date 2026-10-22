La Bienal de la Producción reúne a más de 100 expositores en San José: qué muestran las empresas

Bienal de la Producción en San José: innovaciones y empresas

La primera Bienal de la Producción de San José comenzó este jueves 22 de octubre con más de 100 expositores que presentan innovaciones, servicios y proyectos vinculados con las principales actividades económicas de Entre Ríos. Elonce recorrió la muestra y dialogó con empresarios sobre las propuestas que exhiben.

El encuentro se desarrolla en las instalaciones de Las Camelias, con participación de firmas de la cadena avícola, metalúrgica, producción porcina, industria frigorífica, construcción, tecnología y servicios financieros. La iniciativa busca promover vínculos comerciales y mostrar el potencial de la región.

La apertura reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones y referentes empresariales. El intendente de San José, Gustavo Bastián, acompañó la inauguración de la propuesta organizada por la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, que continuará este viernes 23 de octubre.

(Elonce)

Innovaciones para el tratamiento de efluentes

Entre los expositores, Matías Martín presentó una tecnología destinada al tratamiento de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. La empresa, FADEL S.A., comenzó a fabricar en Argentina un sistema denominado MBBR, mediante equipamiento incorporado recientemente.

El empresario explicó que el dispositivo permite aumentar la capacidad de las plantas de tratamiento existentes sin necesidad de ampliar considerablemente las instalaciones. La propuesta está orientada tanto a industrias como a desarrollos inmobiliarios.

"Son como mini departamentos para las bacterias", describió Martín al mostrar su funcionamiento. Según explicó, el sistema favorece la degradación de materia orgánica y permite procesar mayores volúmenes de efluentes en espacios reducidos.

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La industria metalúrgica también mostró sus propuestas

Otra de las empresas participantes fue Pesados Maipú, dedicada desde hace 21 años a la comercialización de repuestos y accesorios para transporte, agro e industria, con presencia en San José, Colón y Concepción del Uruguay.

Adriana, representante de la firma, explicó que incorporaron una división metalúrgica especializada en diseños personalizados. "Cualquier idea en desarrollo de chapa metálica, ya sean divisorios, rejas o cuadros, la desarrollamos", señaló.

Sobre la importancia del encuentro, destacó: "El punto de encuentro entre las industrias, poder vincularnos y conocernos, es fundamental para crecer". La empresa también exhibió paneles decorativos y productos destinados a regalos empresariales.

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Empresas familiares y oportunidades de crecimiento

El recorrido incluyó una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria en el sector maderero, dedicada a fabricar estructuras para galpones avícolas, porcinos y ganaderos.

Su representante destacó la funcionalidad, resistencia y rapidez de montaje de las construcciones de madera. Además, valoró la posibilidad de compartir experiencias con otras industrias vinculadas a la producción regional.

La Bienal continuará con conferencias sobre eficiencia productiva, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Pese a las intensas lluvias registradas durante la jornada inaugural, los expositores mantuvieron sus actividades y aprovecharon el encuentro para presentar productos, establecer contactos y explorar oportunidades comerciales.