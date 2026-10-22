"Que nuestros hijos no tengan que irse a buscar trabajo": el mensaje del organizador de la Bienal de San José

La Bienal de la Producción de San José comenzó este jueves con una convocatoria que superó las expectativas de sus organizadores y un mensaje centrado en el futuro económico de Entre Ríos. Elbio Woeffray, presidente de la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, destacó la necesidad de recuperar el protagonismo productivo provincial y generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en su lugar de origen.

En diálogo con Elonce, el organizador expresó su satisfacción por la respuesta del sector empresarial. "Más de 100 empresas nos han acompañado", señaló, y agregó que la muestra registró “más de 1.700 personas que se han inscripto para poder visitar la Bienal”.

La exposición se desarrolla en el predio de Las Camelias y reúne propuestas vinculadas con la industria, los servicios y la innovación tecnológica. Sin embargo, Woeffray explicó que el objetivo trasciende la exhibición comercial: busca impulsar una transformación económica basada en la producción y el empleo.

El desafío de recuperar el protagonismo de Entre Ríos

El dirigente recordó el papel que tuvo Entre Ríos durante el siglo XIX y cuestionó la situación económica actual. En ese marco, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar oportunidades de estudio y trabajo.

"Entendemos que Entre Ríos tiene todo lo que hay que tener para quizás no ser la más rica, pero estar entre las primeras", afirmó. Su planteo estuvo acompañado por una reflexión sobre la necesidad de aprovechar los recursos y las capacidades existentes.

Elbio Woeffray, organizador de la Bienal de la Producción (Elonce)

Woeffray también compartió su experiencia como ingeniero y docente. "Muchos de mis alumnos y gente que trabajó conmigo están en Alemania", relató. Por eso, sostuvo que uno de los principales desafíos es evitar que las nuevas generaciones deban trasladarse a otras provincias o países para desarrollar sus proyectos.

Los orígenes productivos de San José

El presidente de la asociación vinculó esta iniciativa con la historia de San José, fundada en 1857 con la llegada de inmigrantes suizos, franceses e italianos. Destacó especialmente el papel de Alejo Peyret, quien fue designado administrador de la colonia durante el gobierno de Justo José de Urquiza.

Según explicó, Peyret impulsó una organización orientada al desarrollo económico y sentó las bases de distintas actividades productivas, entre ellas la avicultura, que posteriormente adquirió una importancia fundamental para la región.

(Elonce)

Como ejemplo, recordó que hacia 1870 San José ya enviaba huevos a Buenos Aires por vía fluvial y que, décadas después, comenzó a comercializar pollos refrigerados. "Esa historia, por un lado, nos llena de orgullo, pero por otro lado nos obliga. No podemos dejar que esto quede en el olvido", expresó.

Una muestra para generar vínculos y conocimientos

Finalmente, Woeffray invitó a recorrer los stands, conocer las innovaciones de las empresas participantes y aprovechar los espacios de intercambio comercial.

También destacó las conferencias previstas durante las dos jornadas, destinadas a compartir conocimientos y experiencias vinculadas con las actividades productivas.

La Bienal continuará este viernes 23 de octubre con el propósito de fortalecer las relaciones entre empresarios, instituciones y emprendedores, y proyectar nuevas oportunidades para la economía regional.