"La producción es trabajo, identidad y arraigo": el intendente Bastian destacó el potencial industrial de San José

La Bienal de la Producción de San José abrió sus puertas este jueves 22 de octubre con un fuerte mensaje a favor del desarrollo industrial, la inversión privada y la generación de empleo. Durante la inauguración, el intendente Gustavo Bastián destacó la importancia económica del departamento Colón y planteó la necesidad de mejorar las condiciones para que las empresas puedan crecer.

El encuentro agroindustrial se desarrolla en el predio de Las Camelias y reúne a más de 100 empresas de distintos sectores. La apertura contó con autoridades municipales, funcionarios provinciales, representantes de universidades y referentes del empresariado. Según los organizadores, más de 1.700 personas se inscribieron para visitar la muestra.

En diálogo con Elonce, Bastian explicó que la iniciativa busca mostrar la capacidad productiva de la región y generar nuevas oportunidades. "Acá mostramos las industrias que tenemos en la ciudad, en el departamento, en la provincia y la capacidad de las cosas que podemos hacer los entrerrianos", expresó.

Bastian pidió fortalecer las condiciones para invertir

El intendente reconoció que la actividad económica local enfrenta dificultades vinculadas con la situación nacional. Sin embargo, consideró que el acompañamiento al sector privado resulta fundamental para sostener el empleo y promover nuevas inversiones.

"La única manera de que la Argentina salga adelante es acompañando y potenciando el sector productivo, el sector empresario", sostuvo. En ese sentido, reclamó una estrategia conjunta que permita mejorar la infraestructura y facilitar el crecimiento de las industrias.

Gustavo Bastian, intendente de San José (Elonce)

"Tenemos que trabajar para tener mejores caminos, una electricidad más acorde a las necesidades y créditos blandos", enumeró. Además, defendió el papel de los empresarios locales: "El empresario tiene un peso y lo reinvierte en su empresa, en su comercio, así que hay que acompañarlos y potenciarlos".

El peso de la industria avícola y las nuevas actividades

Bastian destacó especialmente la importancia de la avicultura en el departamento Colón, al señalar que constituye una de las principales actividades productivas de la provincia y genera una extensa cadena de servicios vinculados.

Según explicó, el crecimiento de esa industria impulsó otras actividades, como la logística, la metalmecánica y los aserraderos. También mencionó las dificultades atravesadas por Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, como parte del contexto que enfrenta el sector.

Gustavo Bastian, intendente de San José (Elonce)

Como ejemplo de diversificación, destacó a Albace, una empresa que surgió vinculada a Las Camelias y posteriormente amplió sus mercados. "Hoy le trabaja a Vaca Muerta, a las empresas de energía nuclear y está exportando a Brasil", señaló.

La apuesta empresarial por recuperar protagonismo

Por su parte, Elbio Woeffray, presidente de la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret y organizador de la Bienal, destacó la convocatoria y explicó que el proyecto busca fortalecer los vínculos entre empresas, instituciones y sectores productivos.

Elbio Woeffray, organizador de la Bienal de Producción (Elonce)

"Más de 100 empresas nos han acompañado. Muchísima presencia de público y más de 1.700 personas que se han inscripto para poder visitar la Bienal", expresó. También manifestó su intención de consolidar el encuentro como una actividad que se realice cada dos años.

El dirigente planteó una reflexión sobre la situación económica provincial. "Entendemos que Entre Ríos tiene todo lo que hay que tener para quizás no ser la más rica, pero estar entre las primeras", sostuvo, y vinculó ese objetivo con la necesidad de generar oportunidades laborales para evitar que los jóvenes deban emigrar.

(Elonce)

Una historia productiva que busca proyectarse al futuro

Woeffray recordó los orígenes de San José, fundada en 1857, y destacó el papel de Alejo Peyret en la organización de la colonia y el desarrollo de sus primeras actividades económicas.

Según relató, la producción avícola comenzó a expandirse durante las primeras décadas de la colonia, hasta establecer vínculos comerciales con Buenos Aires. "Esa historia, por un lado, nos llena de orgullo, pero por otro lado nos obliga. No podemos dejar que esto quede en el olvido", afirmó.

La Bienal continuará este viernes 23 de octubre con exposiciones, conferencias y espacios de intercambio empresarial. La propuesta busca consolidar una agenda de desarrollo regional que articule producción, innovación tecnológica, infraestructura y generación de empleo.