La confianza del consumidor volvió a subir, pero sigue por debajo de octubre de 2025

La confianza del consumidor aumentó un 0,81% en octubre y encadenó su segundo mes consecutivo de recuperación. Sin embargo, el indicador quedó un 1,9% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2025.

El índice alcanzó los 41,52 puntos, en una medición que mostró diferencias entre regiones, niveles de ingresos y perspectivas económicas. La mejora del resultado general convivió con retrocesos en la percepción de la situación personal y en las expectativas futuras.

Los datos corresponden al Índice de Confianza de los Consumidores elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento también ubicó al indicador un 12,4% por debajo del máximo alcanzado durante la actual gestión nacional, registrado en enero de 2025.

La mejora se concentró en la Ciudad de Buenos Aires

En el análisis regional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró un crecimiento mensual del 6,8%. Fue la única de las tres zonas relevadas que registró una variación positiva durante octubre.

En el Gran Buenos Aires, el indicador disminuyó un 0,2%, mientras que en el interior del país retrocedió un 0,3%. Así, la recuperación de la confianza del consumidor a nivel nacional no se extendió de manera uniforme entre las regiones.

También hubo diferencias según los ingresos: entre los hogares del segmento alto, el índice aumentó un 2%. En los de menores ingresos, en cambio, se redujo un 1,30%.

Subieron los bienes durables, pero cayó la situación personal

El componente Bienes Durables e Inmuebles avanzó un 8,77% en octubre. Fue el único de los tres subíndices principales que mostró una mejora y contrastó con las bajas de los restantes rubros.

La mayor caída correspondió a Situación Personal, que disminuyó un 2,6%. Por su parte, Situación Macroeconómica registró un descenso del 1,6%.

Al distinguir entre la evaluación del presente y la mirada hacia adelante, el informe mostró otro contraste: las Condiciones Presentes aumentaron un 5,88%, mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron un 2,61%.

La distancia con el máximo de enero de 2025

Pese a las dos subas mensuales consecutivas, la confianza del consumidor todavía no recuperó el nivel de octubre del año pasado. La diferencia interanual fue negativa en un 1,9%.

La brecha es mayor frente a enero de 2025, cuando el indicador llegó a 47,38 puntos, su máximo durante el actual gobierno. Desde ese registro hasta los 41,52 puntos de octubre, la caída acumulada fue del 12,4%.

En comparación con el piso de enero de 2024, cuando se ubicó en 35,60 puntos, el índice mantiene un crecimiento del 16,6%. Ese avance acumulado convive con los retrocesos registrados este mes en los hogares de menores ingresos y en las expectativas futuras.