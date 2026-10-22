El consumo no repunta: volvió a caer en agosto y acumula meses de retroceso en rubros clave

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer durante agosto de 2026, mientras que los centros comerciales mostraron una recuperación. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los supermercados registraron una baja interanual del 3,7%, los mayoristas retrocedieron 3,6% y los shoppings tuvieron un crecimiento del 3,7%.

Los resultados reflejaron un comportamiento desigual del consumo en Argentina. Mientras los establecimientos dedicados principalmente a la comercialización de alimentos y productos de primera necesidad acumularon varios meses consecutivos de caída, los centros de compras lograron mejorar sus indicadores respecto del mismo período del año anterior.

En términos acumulados, los supermercados registraron una contracción del 2,8% entre enero y agosto, los autoservicios mayoristas disminuyeron 2,9% y los centros comerciales presentaron una baja del 1,2%.

Supermercados: ocho meses consecutivos de caída

Las ventas en supermercados disminuyeron un 3,7% interanual en agosto, lo que representó la segunda mayor caída registrada durante 2026, junto con abril. El peor resultado del año había ocurrido en marzo, cuando el retroceso alcanzó el 5,1%.

De esta manera, el sector acumuló ocho meses consecutivos con resultados negativos. La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre de 2025, cuando las ventas aumentaron apenas un 0,5%.

#DatoINDEC Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/cnNRrmGyHK https://t.co/lGUPKJWHhP — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

En la comparación mensual, el indicador mostró una disminución del 0,8% respecto de julio, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa del 0,3%.

Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron aproximadamente $2,616 billones, con un incremento nominal del 24,2% interanual. La facturación promedio por metro cuadrado se ubicó en $787.964.

Qué productos registraron los mayores aumentos

Entre los rubros que mostraron los mayores incrementos nominales de facturación se destacaron carnes, con una suba del 38,5%, y verdulería y frutería, con un aumento del 32,6%.

También registraron variaciones positivas los artículos de limpieza y perfumería, con un 25,6%, y los alimentos preparados y de rotisería, con un 25,1%.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continuaron siendo la opción más utilizada, al concentrar el 43% de las ventas totales, con operaciones por aproximadamente $1,125 billones.

Las tarjetas de débito representaron el 23,9%, el efectivo concentró el 17% y otros medios de pago alcanzaron el 16,1%.

Por otra parte, el ticket promedio de compra llegó a $35.569, lo que significó un incremento nominal interanual del 15,8%.

Mayoristas: las ventas bajaron por séptimo mes consecutivo

El panorama de los autoservicios mayoristas también fue negativo, con una caída interanual del 3,6% durante agosto. El sector acumuló así siete meses consecutivos de retroceso y cerró los primeros ocho meses del año con una disminución del 2,9%.

#DatoINDEC Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 3,6% interanual en agosto de 2026 y 1,2% respecto de julio https://t.co/8UkXIA5U1E https://t.co/h0kdGbbkAN — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

La contracción de agosto fue la tercera más importante de 2026, después de las registradas en marzo, cuando las ventas bajaron 7,2%, y abril, con una reducción del 5%.

En relación con julio, las operaciones disminuyeron 1,2%, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,4%.

Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron aproximadamente $395.000 millones, con una suba nominal interanual del 23,7%. En tanto, la facturación promedio por metro cuadrado fue de $421.092.

Los rubros que más aumentaron en los mayoristas

Dentro del segmento mayorista, los mayores incrementos nominales de facturación correspondieron a verdulería y frutería, con un 35,5%, seguido por lácteos, con un 30,2%.

También se destacaron los productos de almacén, con una suba del 29,8%, y las carnes, que registraron un aumento del 29,1%.

Respecto de los medios de pago, las transferencias, los códigos QR y otras modalidades concentraron el 32,7% de las ventas, con operaciones por aproximadamente $129.000 millones.

Las tarjetas de crédito representaron el 26,8%, el efectivo alcanzó el 24,8% y las tarjetas de débito concentraron el 15,7%.

El ticket promedio se ubicó en $47.067 por compra, con un incremento nominal interanual cercano al 29%.

Los shoppings mostraron una recuperación del consumo

A diferencia de los supermercados y mayoristas, los centros comerciales registraron un crecimiento del 3,7% interanual en agosto, lo que representó la segunda mayor expansión de 2026.

El mejor resultado del año se había producido en mayo, cuando las ventas aumentaron un 11,9% respecto del mismo mes de 2025.

#DatoINDEC Centros de compras: las ventas subieron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 3,3% con respecto al mes previo https://t.co/9CutOMfB7X https://t.co/dwYzYyWJpe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

Sin embargo, pese a la recuperación de agosto, el sector todavía acumuló una caída del 1,2% entre enero y agosto.

En comparación con julio, las ventas de los shoppings aumentaron 3,3%, mientras que la serie tendencia-ciclo permaneció sin variaciones.

La facturación total a precios corrientes alcanzó aproximadamente $698.000 millones, con un incremento nominal del 24,3% interanual. La venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $668.334.

Patagonia encabezó las subas de facturación

El informe del INDEC también mostró diferencias regionales en la evolución de las ventas de los centros comerciales.

La Patagonia registró el mayor incremento nominal interanual, con una suba del 32,2%, y alcanzó una facturación de $36.579 millones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas sumaron $205.435 millones, con un crecimiento del 31,6%, mientras que en Cuyo alcanzaron los $47.567 millones, con un incremento del 23,9%.

Por su parte, la región Norte registró operaciones por $34.601 millones, con una suba del 21,9%. En el Gran Buenos Aires, la facturación llegó a $229.711 millones, con un aumento del 20,4%.

Finalmente, la región Pampeana contabilizó ventas por $144.669 millones, lo que representó un incremento nominal interanual del 20,1%.