Propiedad Privada: Diputados votó restituir la Ley de Tierras, acelerar desalojos y limitar expropiaciones

La Cámara de Diputados votó restituir la Ley de Tierras, acelerar desalojos y limitar expropiaciones, al aprobar este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, e incorporó modificaciones al texto que había recibido media sanción del Senado, por lo que deberá regresar a la Cámara alta.

Uno de los principales cambios fue la restitución de la Ley de Tierras, que establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales. Esa normativa había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei.

La aprobación se produjo durante una sesión que comenzó al mediodía y que incluyó otros proyectos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural. El debate parlamentario podría extenderse hasta la madrugada.

Qué cambia con la restitución de la Ley de Tierras

La incorporación de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada representó una modificación respecto de la propuesta original y de la política impulsada por el Gobierno nacional mediante el DNU 70/2023.

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La normativa restituida establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no podrán superar el 15% de la titularidad de tierras rurales, de acuerdo con los alcances y criterios previstos en la legislación.

El proyecto aprobado también contempló modificaciones en los procedimientos relacionados con desalojos, ocupaciones ilegales y expropiaciones, con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada.

Sin embargo, los cambios todavía no quedaron convertidos en ley, debido a que el Senado deberá revisar las modificaciones introducidas por Diputados.

Desalojos, usurpaciones y expropiaciones

La reforma de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyó disposiciones destinadas a agilizar los procedimientos de desalojo y abordar situaciones de usurpación de inmuebles.

Asimismo, el texto incorporó limitaciones vinculadas con las expropiaciones, uno de los aspectos centrales de la iniciativa legislativa.

Estos cambios formaron parte de un proyecto más amplio que buscó modificar distintas herramientas legales relacionadas con la protección del derecho de propiedad.

La incorporación de la Ley de Tierras resultó determinante para modificar la versión que había sido aprobada previamente por el Senado y obligó a una nueva intervención de esa Cámara.

Los acuerdos políticos para conseguir la aprobación

Durante la jornada, La Libertad Avanza buscó sostener sus dictámenes de mayoría mediante negociaciones con bloques provinciales y otros sectores parlamentarios.

La votación reflejó un escenario ajustado, con una diferencia de apenas cinco votos entre quienes respaldaron y rechazaron la iniciativa.

Uno de los aspectos políticos destacados fue que el oficialismo acompañó modificaciones impulsadas por sectores de la oposición, incluso cuando algunas de ellas se apartaron de las propuestas originales del Poder Ejecutivo.

La restitución de la Ley de Tierras constituyó uno de esos puntos, dado que el Gobierno nacional había promovido su derogación mediante el DNU 70/2023.

Diputados continuó con discapacidad y otros proyectos

Tras la aprobación de la reforma sobre propiedad privada, la Cámara baja continuó con el tratamiento de otros asuntos incluidos en el temario.

Entre ellos figuró un nuevo proyecto relacionado con discapacidad, cuyo texto surgió de negociaciones entre el oficialismo y sectores opositores.

También se incluyeron iniciativas sobre endeudamiento familiar, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

La extensión del temario y las negociaciones entre bloques anticiparon una sesión prolongada, que podría continuar durante la madrugada.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deberá regresar ahora al Senado, que tendrá que pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por Diputados antes de que pueda completarse el trámite legislativo.