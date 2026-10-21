Diputados debate la propiedad privada mientras negocian cambios en la ley de Discapacidad

La Cámara de Diputados inició una sesión marcada por el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre Discapacidad. También se rechazaron pedidos para tratar la emergencia pediátrica, el FAL y otras iniciativas.
La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles 21 de octubre una extensa sesión para debatir el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras representantes del oficialismo, bloques aliados y sectores de la oposición mantenían negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre una nueva legislación en materia de Discapacidad.
El temario también incluyó iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar, el combate al vandalismo rural y la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. La jornada legislativa se desarrolló en un escenario de ajustadas mayorías y con una duración estimada de más de 16 horas.
Aunque el debate comenzó con la iniciativa sobre propiedad privada, numerosos legisladores de distintos bloques se retiraron momentáneamente del recinto para participar de reuniones en los despachos del Palacio Legislativo. El objetivo era avanzar en un texto consensuado sobre Discapacidad, cuyo tratamiento estaba previsto para uno de los últimos puntos de la sesión.
Las negociaciones por la ley de Discapacidad
Las conversaciones se concentraron en las modificaciones solicitadas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal. El oficialismo analizaba aceptar sus propuestas para facilitar un acuerdo legislativo amplio.
Uno de los puntos centrales fue el régimen de pensiones no contributivas. La propuesta contempló mantener como requisitos el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el DNI, la ciudadanía argentina o cinco años de residencia para extranjeros, ingresos inferiores a dos salarios mínimos y la aprobación de una evaluación socioeconómica.
Además, estableció que el monto de la prestación equivaliera al 70% del haber mínimo jubilatorio y que los beneficiarios pudieran mantener un empleo formal siempre que sus ingresos no superaran dos salarios mínimos, vitales y móviles. Otro aspecto de la negociación fue el financiamiento de las prestaciones.
El proyecto propuso utilizar partidas del Ministerio de Salud y, en caso de insuficiencia presupuestaria, recurrir a compensaciones de la Jefatura de Gabinete para garantizar la continuidad de los pagos.
Desde distintos bloques señalaron que, si se alcanzaba un consenso, el tratamiento de Discapacidad podría adelantarse en el temario.
El oficialismo defendió la inviolabilidad de la propiedad privada
El diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, fue el encargado de defender el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante el debate en el recinto. En su exposición, sostuvo que el Estado debía establecer límites claros a sus facultades de expropiación y garantizar una indemnización adecuada cuando se declarara un bien de utilidad pública.
“El límite del Estado es importante para el goce de los derechos de los ciudadanos”, afirmó el legislador, quien también cuestionó las ocupaciones ilegales de inmuebles y defendió procedimientos más rápidos para restituir las propiedades a sus titulares. “El respetar la propiedad privada debe ser una política de Estado”, expresó Santurio al finalizar su intervención.
Por su parte, los diputados Diego Giuliano, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau se inscribieron para defender un dictamen de minoría con una propuesta alternativa a la iniciativa oficialista.
Rechazaron tratar la prórroga de la emergencia pediátrica
Durante la sesión, el diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, solicitó apartarse del reglamento para debatir la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia finalizaba este miércoles.
La iniciativa contemplaba la exención del Impuesto a las Ganancias para las guardias médicas y la asignación de recursos destinados a hospitales pediátricos, incluido el Hospital Garrahan.
La diputada Silvana Giudici, del PRO, sostuvo que el Presupuesto ya contemplaba recursos para el sector. Finalmente, la moción obtuvo 125 votos afirmativos y 117 negativos, pero fue rechazada porque no alcanzó la mayoría especial requerida para modificar el temario.
También rechazaron pedidos sobre el FAL y la Ley Segovia
Otro de los planteos estuvo relacionado con la denominada Ley Segovia, que propone modificar el Código Penal para interrumpir los plazos de prescripción cuando los acusados de determinados delitos sexuales contra menores permanezcan prófugos.
El pedido del diputado Pablo Juliano obtuvo 121 votos afirmativos y 120 negativos, pero no alcanzó la mayoría necesaria. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anticipó que convocaría a una reunión la semana siguiente para comenzar a tratar el proyecto.
También fue rechazada una solicitud de la diputada Vanesa Siley para abordar la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incorporado mediante la reforma laboral. La votación terminó con 111 votos afirmativos y 126 negativos.
Otros proyectos que no consiguieron avanzar
Durante la jornada también se desestimaron solicitudes para incorporar al debate iniciativas relacionadas con el financiamiento universitario, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la protección del sistema científico y la prevención de riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.
Las propuestas obtuvieron diferentes niveles de acompañamiento, pero ninguna alcanzó la mayoría especial necesaria para habilitar su tratamiento fuera del orden del día.
Mientras tanto, la atención política continuó concentrada en las negociaciones por Discapacidad y en el debate sobre la propiedad privada, que incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, desalojos y restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.