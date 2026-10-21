Los salarios superaron la inflación, según INDEC: aumentaron 2,7% en agosto

Los salarios registrados aumentaron 2,6% en agosto de 2026 y superaron la inflación del 1,7%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los ingresos de los trabajadores formales le ganaron al incremento de precios por tercer mes consecutivo.

De acuerdo con el informe oficial, los sueldos registrados acumularon una suba del 21,5% entre enero y agosto, apenas por encima del 21,3% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mismo período.

Sin embargo, la recuperación salarial todavía no alcanzó para revertir la pérdida de poder adquisitivo interanual. En los últimos 12 meses, los ingresos formales aumentaron 30,4%, mientras que la inflación acumuló un 33,5%.

Los salarios privados y públicos superaron la inflación

El crecimiento mensual estuvo encabezado por los trabajadores del sector privado registrado, cuyos salarios aumentaron 2,8% durante agosto. Por su parte, los empleados públicos recibieron incrementos promedio del 2,3%.

Ambos sectores consiguieron superar la inflación mensual, aunque mostraron diferencias al analizar la evolución de sus ingresos durante los primeros ocho meses de 2026.

#DatoINDEC El índice de salarios subió 2,7% en agosto de 2026 y 35,6% interanual. Acumuló un alza de 25,1% en los primeros ocho meses del año https://t.co/ZXW4PDeU74 https://t.co/wKqEodECXI — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 21, 2026

Los trabajadores privados registrados acumularon aumentos del 20,4% desde diciembre, por debajo del avance de los precios. En cambio, los salarios del sector público crecieron 23,8%, lo que permitió una recuperación del poder adquisitivo respecto del cierre de 2025.

En la comparación interanual, los ingresos privados registrados aumentaron 30,4%, mientras que los públicos avanzaron 30,3%. En ambos casos, las subas quedaron por debajo de la inflación del 33,5%.

Qué pasó con los salarios de empleados nacionales y provinciales

El informe del INDEC también reflejó diferencias dentro del sector estatal, particularmente entre los trabajadores de la administración nacional y los empleados provinciales, publicó La Nación.

Durante agosto, los salarios de los empleados nacionales aumentaron 1,9%, mientras que los correspondientes a las administraciones provinciales registraron una mejora del 2,6%.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, los incrementos fueron del 20,4% para los trabajadores nacionales y del 23,2% para los provinciales.

De esta manera, los salarios de los empleados provinciales lograron superar la inflación acumulada, mientras que los correspondientes al Estado nacional permanecieron por debajo del avance de los precios.

Qué ocurrió con los trabajadores informales

El índice general de salarios, que incluye tanto a trabajadores registrados como no registrados, presentó un incremento mensual del 2,7% durante agosto.

En tanto, acumuló una suba del 25,1% desde diciembre de 2025 y un crecimiento interanual del 35,6%. En las tres comparaciones, el indicador se ubicó por encima de la inflación.

Los salarios de los trabajadores privados no registrados mostraron incrementos del 3% mensual, del 38,4% en el acumulado del año y del 55,4% en los últimos 12 meses.

No obstante, el organismo estadístico aclaró que los datos correspondientes al empleo informal presentan un rezago metodológico de cinco meses, informó La Nación.

Qué dijo Luis Caputo sobre la recuperación salarial

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados a través de su cuenta en la red social X.

CRECEN SALARIOS, JUBILACIONES Y LA AUH ✅ El Índice de Salarios (IS) del Sector Registrado creció 2,6% mensual en agosto, desagregado en una suba de 2,8% en el Sector Privado Registrado y 2,3% en el Sector Público. Con una inflación de 1,7% en el mes, los salarios del Sector Privado Registrado y el Sector Público se incrementaron 1,1% y 0,6%, respectivamente, en términos reales ✅ Con esta variación, los salarios del Sector Privado Registrado crecieron en términos reales por tercer mes consecutivo y se ubicaron en el mayor nivel desde enero de este año ✅ La dinámica de los salarios se ubica en línea con la de otros ingresos como las jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ambas prestaciones, medidas en términos reales, subieron 0,2% en septiembre, acumulando 6 meses consecutivos de crecimiento y ubicándose en el mayor nivel desde julio del año pasado ✅ En relación a diciembre de 2023, los salarios del Sector Privado Registrado y del Sector Público crecieron 10,4% y 0,8% respectivamente, en términos reales. Por su parte, las jubilaciones y la AUH se incrementaron 14,5% y 110,5% hasta septiembre. Finalmente, el salario del Sector Privado No Registrado, con datos hasta marzo de 2026, creció 58,3% en el período. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 21, 2026

El funcionario señaló que los salarios privados registrados crecieron en términos reales por tercer mes consecutivo y aseguró que se ubicaron en el mayor nivel desde enero de 2026.

Además, sostuvo que, en comparación con diciembre de 2023, los ingresos privados formales acumularon una mejora real del 10,4%, mientras que los salarios públicos registraron una recuperación del 0,8%.

Sin embargo, esa comparación tomó como referencia diciembre de 2023, un mes marcado por el salto inflacionario posterior a la devaluación del 54% implementada al comienzo de la gestión del presidente Javier Milei.