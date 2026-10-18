El seguro de desempleo aumentó casi 30% por la pérdida de empleos en industria, comercio y construcción

El seguro de desempleo en Argentina aumentó un 29,4% durante los primeros nueve meses de 2026, en un contexto marcado por la pérdida de puestos de trabajo registrados. Según datos oficiales, entre enero y septiembre, 145.004 trabajadores despedidos sin justa causa comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social, frente a los 112.056 registrados en igual período de 2025.

La mayor cantidad de nuevas prestaciones correspondió a la industria, con 35.922 altas, seguida por el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663. Estos tres sectores concentraron más del 62% de los nuevos ingresos al sistema, lo que refleja las dificultades que atraviesan actividades centrales para la generación de empleo formal.

Las cifras corresponden exclusivamente a trabajadores que accedieron al beneficio y no representan la totalidad de los despidos ocurridos en el país. La prestación alcanza a determinados empleados registrados que pierden su trabajo por causas ajenas a su voluntad y cumplen los requisitos establecidos.

El seguro de desempleo perdió poder adquisitivo

En septiembre, un total de 127.613 personas cobraron la prestación, una vez descontadas las bajas correspondientes a quienes consiguieron empleo o agotaron el período de cobertura.

El monto promedio fue de $325.368, frente a los $274.324 de septiembre de 2025. Esto representa un incremento interanual del 18,7%, considerablemente inferior a la inflación del 33,4% registrada durante el mismo período.

Entre los beneficiarios había 86.288 varones y 41.325 mujeres. Buenos Aires concentró la mayor cantidad, con 54.936 personas, seguida por Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad de Buenos Aires, con 9.029.

Casi medio millón de prestaciones desde 2024

De acuerdo con los registros oficiales, entre 2024 y septiembre de 2026 se contabilizaron 473.186 nuevas prestaciones por desempleo. Durante 2024 se registraron 174.335 altas, mientras que en 2025 fueron 153.847.

En los primeros nueve meses de 2026 se sumaron otras 145.004. Como referencia, durante 2023 habían ingresado al sistema 108.942 trabajadores y en 2022, otros 86.268. La comparación debe considerar que el período correspondiente a 2026 todavía no está completo.

Para acceder al beneficio, generalmente se exige acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación. Existen condiciones particulares para trabajadores eventuales y de temporada.

Cuánto tiempo se cobra la prestación por desempleo

El seguro puede otorgarse durante un máximo de 12 meses, con una extensión adicional de seis meses para beneficiarios mayores de 45 años que cumplan las condiciones previstas.

El esquema de pago es decreciente: durante los primeros cuatro meses se percibe el 100% del monto correspondiente; entre el quinto y el octavo, el 80%; y desde el noveno hasta el duodécimo, el 70%, dentro de los límites establecidos.

Mientras reciben la prestación, los trabajadores mantienen la cobertura de obra social, las asignaciones familiares correspondientes y el reconocimiento del período para el cómputo jubilatorio.

El desempleo llegó al 7,9% y aumentó la informalidad

El deterioro del mercado laboral también quedó reflejado en los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 7,9%, su nivel más elevado desde 2021.

En paralelo, la informalidad laboral aumentó del 43,2% al 45% interanual. Según estimaciones difundidas por Ámbito a partir de datos oficiales, alrededor de 1,8 millones de personas estaban desocupadas y 10,2 millones trabajaban en condiciones de informalidad.

El sociólogo Daniel Schteingart, de Fundar, señaló que el aumento de la informalidad responde a la disminución del empleo registrado y al crecimiento de ocupaciones no formales. "Dentro del informal, lo que crece es sobre todo el cuentapropismo femenino", sostuvo.

Las regiones con mayores niveles de desocupación

La región Pampeana presentó una tasa de desempleo del 9,7%, por encima del promedio nacional. Entre los principales aglomerados urbanos, Gran Rosario registró un 11,5% y Gran Córdoba alcanzó el 10,5%.

En el Gran Buenos Aires, la desocupación fue del 8,2%, con diferencias entre los partidos del conurbano, donde llegó al 8,8%, y la Ciudad de Buenos Aires, que registró un 5,6%.

Por su parte, Hernán Herrera, del Instituto Argentina Grande, advirtió que la informalidad entre los cuentapropistas alcanza el 65,8%. Según expresó, esto se relaciona con "la pérdida de empleo registrado y el desplazamiento hacia inserciones laborales más precarias".