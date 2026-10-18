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Economía Presupuesto familiar

Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes de la última semana del mes

Un relevamiento advierte que la mayoría se queda sin dinero a más tardar el día 20. La situación afecta especialmente a los menores de 40 años y a los sectores de menores recursos, que recurren al crédito para cubrir necesidades básicas.

18 de Octubre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

Un relevamiento advierte que la mayoría se queda sin dinero a más tardar el día 20. La situación afecta especialmente a los menores de 40 años y a los sectores de menores recursos, que recurren al crédito para cubrir necesidades básicas.

Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos a más tardar el día 20 del mes y deben afrontar los últimos días con otros recursos o financiamiento. La proporción alcanza al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en los sectores de menores recursos.

 

El panorama también muestra dificultades para sostener los gastos durante la primera mitad del mes: casi cuatro de cada diez hogares no logran superar la quincena con su presupuesto. En contraste, el 34% consigue cubrir todo el período mensual y apenas el 9,8% tiene capacidad de ahorro.

 

 

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, que relevó el alcance de los ingresos, el endeudamiento y la percepción sobre los salarios. El informe señala que el 56,2% de los consultados tomó deuda durante los últimos seis meses.

 

El crédito se utiliza para cubrir gastos básicos

 

Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 55,1% lo destinó a alimentación y salud, mientras que el 21,3% lo utilizó para pagar tarifas y servicios públicos. Solo el 11,8% orientó ese dinero a la compra de bienes durables.

 

Para una parte de los argentinos, la deuda funciona así como una herramienta para completar gastos cotidianos que sus ingresos no alcanzan a cubrir. El destino del crédito presenta diferencias marcadas según el nivel socioeconómico.

 

 

En el segmento de menores recursos, el 68,1% se endeudó y, entre quienes lo hicieron, el 65,5% utilizó el dinero para necesidades primarias. Además, el 59,6% agota su presupuesto antes del día 15 y apenas el 0,9% logra ahorrar.

 

Las diferencias entre sectores y el impacto en los jóvenes

 

En la clase media, el 51,4% se queda sin recursos antes de terminar el mes y el 47,1% tomó deuda. Entre los endeudados, el 45,6% financió gastos primarios y el 29% pagó tarifas y servicios, la proporción más alta para este último destino entre los grupos analizados.

 

En la clase alta, en cambio, el 61,9% tiene capacidad de ahorro y el 20% agota sus fondos antes del cierre mensual. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, entre quienes lo utilizaron predominó la adquisición de bienes durables, con un 63,4%.

 

 

Los menores de 40 años presentan otra señal de fragilidad: solo el 3% consigue ahorrar y el 60,9% se endeudó en el último semestre. A su vez, el 69,1% de ese grupo evalúa negativamente la situación económica del país.

 

La percepción sobre los salarios y el pedido de regulación

 

El 81,8% de los encuestados considera que su salario no le gana a la inflación. Desde marzo, esa percepción no baja del 81% y llegó al 87,4% en julio, según la serie del relevamiento sobre los ingresos de los argentinos.

Zentrix advirtió sobre el efecto de pagar las deudas de un mes con el presupuesto del siguiente: “El ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.

 

Frente a ese escenario, el 67% cree que el Estado debe intervenir. Sobre las medidas posibles, el 61,3% prefiere regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, el 23,6% propone refinanciar deudas mediante el Banco Central y el 7,5% apoya una condonación por ley.

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