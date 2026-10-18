Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes de la última semana del mes

Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos a más tardar el día 20 del mes y deben afrontar los últimos días con otros recursos o financiamiento. La proporción alcanza al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en los sectores de menores recursos.

El panorama también muestra dificultades para sostener los gastos durante la primera mitad del mes: casi cuatro de cada diez hogares no logran superar la quincena con su presupuesto. En contraste, el 34% consigue cubrir todo el período mensual y apenas el 9,8% tiene capacidad de ahorro.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, que relevó el alcance de los ingresos, el endeudamiento y la percepción sobre los salarios. El informe señala que el 56,2% de los consultados tomó deuda durante los últimos seis meses.

El crédito se utiliza para cubrir gastos básicos

Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 55,1% lo destinó a alimentación y salud, mientras que el 21,3% lo utilizó para pagar tarifas y servicios públicos. Solo el 11,8% orientó ese dinero a la compra de bienes durables.

Para una parte de los argentinos, la deuda funciona así como una herramienta para completar gastos cotidianos que sus ingresos no alcanzan a cubrir. El destino del crédito presenta diferencias marcadas según el nivel socioeconómico.

En el segmento de menores recursos, el 68,1% se endeudó y, entre quienes lo hicieron, el 65,5% utilizó el dinero para necesidades primarias. Además, el 59,6% agota su presupuesto antes del día 15 y apenas el 0,9% logra ahorrar.

Las diferencias entre sectores y el impacto en los jóvenes

En la clase media, el 51,4% se queda sin recursos antes de terminar el mes y el 47,1% tomó deuda. Entre los endeudados, el 45,6% financió gastos primarios y el 29% pagó tarifas y servicios, la proporción más alta para este último destino entre los grupos analizados.

En la clase alta, en cambio, el 61,9% tiene capacidad de ahorro y el 20% agota sus fondos antes del cierre mensual. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, entre quienes lo utilizaron predominó la adquisición de bienes durables, con un 63,4%.

Los menores de 40 años presentan otra señal de fragilidad: solo el 3% consigue ahorrar y el 60,9% se endeudó en el último semestre. A su vez, el 69,1% de ese grupo evalúa negativamente la situación económica del país.

La percepción sobre los salarios y el pedido de regulación

El 81,8% de los encuestados considera que su salario no le gana a la inflación. Desde marzo, esa percepción no baja del 81% y llegó al 87,4% en julio, según la serie del relevamiento sobre los ingresos de los argentinos.

Zentrix advirtió sobre el efecto de pagar las deudas de un mes con el presupuesto del siguiente: “El ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.

Frente a ese escenario, el 67% cree que el Estado debe intervenir. Sobre las medidas posibles, el 61,3% prefiere regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, el 23,6% propone refinanciar deudas mediante el Banco Central y el 7,5% apoya una condonación por ley.