Aguinaldo de ANSES: quiénes cobrarán el concepto de Reparación Histórica en diciembre

El aguinaldo de ANSES se pagará en diciembre de 2026 a jubilados y pensionados. Algunos beneficiarios también encontrarán en sus recibos el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica”. A quiénes corresponde, cómo se calcula y dónde consultar la liquidación.
El aguinaldo de ANSES correspondiente a diciembre de 2026 incluirá la segunda cuota de la prestación anual complementaria para jubilados y pensionados. Sin embargo, algunos beneficiarios podrán encontrar en sus recibos de haberes un concepto denominado “Aguinaldo Reparación Histórica”, que suele generar dudas sobre la existencia de un pago extraordinario.
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explican que este concepto no representa un bono adicional destinado a todos los jubilados. Se trata de la parte proporcional del aguinaldo vinculada con los haberes que fueron reajustados mediante el Programa de Reparación Histórica.
Por ese motivo, no todos los titulares de jubilaciones y pensiones recibirán una liquidación con ese detalle. Su inclusión dependerá de la situación previsional de cada beneficiario y de si su prestación contempla un reajuste correspondiente al mencionado programa.
Quiénes cobran el Aguinaldo Reparación Histórica
El concepto “Aguinaldo Reparación Histórica” corresponde a jubilados y pensionados cuyos haberes incluyen un reajuste otorgado mediante el Programa de Reparación Histórica, establecido por la Ley 27.260.
La iniciativa fue implementada para actualizar determinadas prestaciones previsionales a través de acuerdos entre ANSES y los beneficiarios. Estuvo dirigida a personas que habían iniciado o no demandas judiciales por reajustes de haberes antes del 30 de mayo de 2016 y que cumplían los requisitos establecidos.
En consecuencia, el concepto no se liquida automáticamente a todos los jubilados. Su aparición en el recibo depende de que la prestación incluya el componente asociado al programa.
Cómo consultar si corresponde cobrarlo
Para conocer si corresponde percibir el Aguinaldo Reparación Histórica, los beneficiarios pueden revisar su recibo de haberes a través de la plataforma Mi ANSES.
El trámite se realiza de manera digital, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe acceder a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y seleccionar la opción “Consultar recibos de haberes”.
Desde allí se puede visualizar la liquidación más reciente y consultar comprobantes de meses anteriores. Esto permite identificar los conceptos que integran el pago y comprobar si aparece el correspondiente a Reparación Histórica.
Cuál es la diferencia con el aguinaldo habitual
En los recibos previsionales, ANSES distingue el “Aguinaldo Reparación Histórica” de la “Prestación anual complementaria”, que corresponde al aguinaldo habitual de jubilados y pensionados.
La prestación anual complementaria se paga en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre, y se calcula sobre los haberes previsionales correspondientes, publicó Iprofesional.
En cambio, el concepto de Reparación Histórica representa la proporción del aguinaldo asociada al reajuste reconocido mediante ese programa. Por lo tanto, no debe interpretarse como un bono independiente ni como un beneficio generalizado.