El empleo registrado sigue en caída: se perdieron 136.500 puestos de trabajo en un año

El empleo registrado en Argentina continúa en retroceso y acumuló una pérdida de 136.500 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, según el relevamiento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social correspondiente a julio de 2026. Solo durante ese mes se registró una disminución neta de 26.600 trabajadores formales, mientras que la caída fue de 15.500 puestos en la serie desestacionalizada.

De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de personas con empleo registrado se ubicó en 12.726.000 durante julio, frente a las 12.752.600 contabilizadas en junio. En comparación con julio de 2025, cuando había 12.862.500 trabajadores registrados, la reducción alcanzó los 136.500 puestos.

La situación resulta más pronunciada si se compara con julio de 2023, cuando el sistema contabilizaba 13.305.300 trabajadores formales. Desde entonces, se perdieron 579.300 puestos de trabajo registrados, lo que refleja el deterioro acumulado del mercado laboral durante los últimos tres años, publicó Clarín.

El empleo privado concentró la mayor caída

El informe de la Secretaría de Trabajo indicó que la mayor pérdida de puestos se produjo en el sector asalariado privado, que registró una disminución interanual del 2,2%.

Esta reducción representó 134.500 trabajadores menos en empresas privadas, convirtiéndose en el principal componente de la caída del empleo registrado.

Por su parte, el empleo asalariado del sector público también presentó una contracción del 0,7%, equivalente a 22.800 puestos de trabajo menos en comparación con julio de 2025.

En contraste, el trabajo en casas particulares mostró una variación positiva del 0,5%, con 2.000 personas adicionales registradas en esa actividad.

El trabajo independiente también presentó un incremento interanual del 0,7%, lo que significó la incorporación neta de 18.900 trabajadores.

Aumentaron los monotributistas, pero cayeron los autónomos

Dentro del trabajo independiente, el informe oficial identificó comportamientos diferentes según la modalidad de inscripción.

La cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 2,7% interanual, lo que representó 58.800 personas más dentro de esta categoría.

Sin embargo, el crecimiento no se extendió al resto de los regímenes de trabajo independiente.

Los monotributistas sociales registraron una caída del 11,3%, equivalente a 28.200 trabajadores menos, mientras que la cantidad de autónomos disminuyó un 3%, con una pérdida de 11.700 aportantes.

“Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas”, señaló el documento oficial al describir las variaciones entre las distintas modalidades.

Estos resultados muestran que el crecimiento del monotributo compensó parcialmente las pérdidas registradas en otras categorías laborales.

Construcción, comercio e industria, entre los sectores más afectados

El relevamiento correspondiente a julio mostró que ocho sectores económicos redujeron su cantidad de trabajadores, mientras que tres registraron aumentos y otros tres permanecieron estables.

La construcción presentó la mayor caída mensual, con una disminución del 0,6% en el empleo registrado.

Le siguió la intermediación financiera, con una reducción del 0,4%, mientras que otras actividades experimentaron retrocesos del 0,3%. Entre ellas se encuentran el transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio y reparaciones; hoteles y restaurantes; e industrias manufactureras.

Por el contrario, la explotación de minas y canteras mostró un crecimiento del 0,4%, mientras que la pesca y el suministro de electricidad, gas y agua registraron aumentos del 0,1% cada uno.

Los servicios sociales y de salud, la enseñanza y los servicios comunitarios, sociales y personales se mantuvieron sin variaciones significativas.

La caída del empleo privado comenzó en septiembre de 2023

La Secretaría de Trabajo explicó que el empleo asalariado privado mantiene una tendencia descendente desde septiembre de 2023, aunque con diferentes intensidades a lo largo del período.

Según el informe, la contracción fue especialmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año.

Entre octubre y diciembre de 2024 se registró una recuperación parcial, que permitió compensar una parte de las pérdidas anteriores.

Durante los primeros meses de 2025, el empleo privado permaneció prácticamente sin cambios. Sin embargo, desde junio de ese año volvió a mostrar una trayectoria negativa.

Esta nueva etapa de contracción se extendió durante el segundo semestre de 2025, con una caída promedio mensual del 0,2%.

En el primer trimestre de 2026, la disminución continuó, aunque con una intensidad menor, cercana al 0,1% mensual.

“Las caídas observadas en el segundo trimestre del año y, más recientemente, en julio representan una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado”, advirtió el informe oficial.

Qué pasó con el empleo durante agosto

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) correspondiente a agosto mostró que el nivel de empleo privado registrado en los aglomerados urbanos relevados se mantuvo estable respecto del mes anterior.

Sin embargo, en la comparación interanual se observó una caída del 0,9% frente a agosto de 2025, lo que indica que la actividad laboral todavía no logró recuperar los puestos perdidos.

Este indicador corresponde al empleo privado registrado en los aglomerados urbanos incluidos en la encuesta y no debe confundirse con el total nacional de trabajadores registrados.

Los resultados reflejan que, pese a la estabilidad mensual observada en agosto, el mercado laboral continúa mostrando dificultades para revertir la contracción acumulada.

En este contexto, el último relevamiento de la Secretaría de Trabajo confirma que Argentina cuenta con 136.500 trabajadores registrados menos que hace un año y 579.300 menos que en julio de 2023, con el empleo asalariado privado como el segmento más afectado.