Seguro por desempleo de ANSES: cuánto se cobra en octubre y quiénes pueden acceder al beneficio

El seguro por desempleo de ANSES contempla pagos mensuales de entre $195.600 y $391.200 en octubre de 2026. Conocé los requisitos para solicitarlo, qué documentación presentar y cuánto tiempo se puede percibir la prestación.
El seguro por desempleo de ANSES es una prestación destinada a trabajadores que perdieron su empleo por alguna de las causas contempladas en la normativa y cumplen con los requisitos de aportes. En octubre de 2026, los beneficiarios pueden cobrar entre $195.600 y $391.200, según su remuneración anterior y los límites establecidos a partir del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Además de la asistencia económica mensual, el beneficio contempla la continuidad de la cobertura de obra social, el acceso a asignaciones familiares cuando corresponda y el reconocimiento del período de cobro para fines previsionales.
Uno de los aspectos fundamentales es el plazo para solicitarlo. Los interesados deben iniciar el trámite dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la relación laboral. Si presentan la solicitud fuera de ese período, se descuentan días de prestación por la demora.
Quiénes pueden acceder al seguro por desempleo de ANSES
Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al despido o la finalización del vínculo laboral.
En el caso de los trabajadores eventuales, existen condiciones particulares relacionadas con los períodos trabajados. Entre las alternativas previstas se encuentra acreditar un mínimo de 90 días de actividad durante los 12 meses anteriores al cese laboral.
Para los trabajadores de temporada, se contempla la posibilidad de acreditar 12 meses de trabajo durante los últimos tres años o un mínimo de 90 días en los 12 meses anteriores a la desvinculación. Los empleados de la construcción cuentan con requisitos específicos, mientras que los trabajadores rurales deben gestionar la prestación ante el RENATRE.
Cuánto se cobra por desempleo en octubre de 2026
El importe inicial de la prestación general se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual neta percibida durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral, publicó Iprofesional.
Sin embargo, el monto está sujeto a un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para octubre de 2026, el SMVM se ubica en $391.200, por lo que el seguro por desempleo tiene un mínimo equivalente al 50% de ese valor y un máximo del 100%.
Los valores se actualizarán nuevamente en noviembre y diciembre de 2026:
Octubre: mínimo $195.600 y máximo $391.200
Noviembre: mínimo $199.400 y máximo $398.800
Diciembre: mínimo $203.200 y máximo $406.400
Qué documentación se necesita para solicitar el beneficio
Para iniciar el trámite, ANSES solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los comprobantes que acrediten la situación legal de desempleo.
La documentación varía según la causa de finalización del vínculo laboral:
Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o comunicación del empleador.
Despido indirecto: telegramas de intimación y desvinculación enviados por el trabajador.
Finalización de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.
Quiebra o concurso del empleador: documentación judicial o certificación del síndico.
Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
Extinción por mutuo acuerdo: instrumento que acredite la desvinculación conforme al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cuando existió un intercambio de telegramas y el trabajador se consideró despedido, puede ser necesario realizar previamente una gestión adicional para acreditar la situación legal de desempleo.