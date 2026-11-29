Agustín Canapino se consagró campeón del TN Clase 3 este domingo, tras finalizar quinto en el Premio Coronación del Campeonato 2026, disputado en el autódromo de Viedma, Río Negro. El piloto del Salvita Racing consiguió su primer título en la categoría y alcanzó la 19ª coronación de su trayectoria en el automovilismo nacional.

El arrecifeño, al mando de un Chevrolet Cruze, logró el resultado que necesitaba para quedarse con el campeonato, pese a que Julián Santero se impuso en la última competencia del calendario. El mendocino consiguió su cuarta victoria de la temporada, aunque terminó a siete unidades del flamante campeón.

La definición estuvo marcada por diferentes alternativas que modificaron las posiciones de los aspirantes al título. Un toque en la largada, los avances de Santero y los inconvenientes que sufrieron otros competidores determinaron el desenlace de la carrera.

Una largada con incidentes entre los candidatos

Canapino inició la final desde la séptima posición, ubicación que le garantizaba la obtención del campeonato independientemente del resultado de Santero, quien partió desde el noveno cajón de la grilla con su Volkswagen Virtus.

Sin embargo, el escenario cambió en la primera curva, cuando el mendocino intentó superar al arrecifeño. La maniobra derivó en un contacto que desestabilizó al Chevrolet Cruze y también involucró a Leonel Pernía, quien transitaba por el sector externo.

Tras el incidente, Santero avanzó hasta el cuarto puesto, mientras que Canapino retrocedió al octavo lugar. Con esas posiciones, el piloto del Salvita Racing todavía conservaba la ventaja necesaria para adjudicarse el campeonato.

La remontada de Santero puso en riesgo el campeonato

En la séptima vuelta, el representante del Ambrogio Racing protagonizó una maniobra que le permitió superar simultáneamente a Mauricio Lambiris, con Ford Focus, y Facundo Chapur, con Honda Civic, para convertirse en el nuevo líder de la competencia.

El avance del mendocino modificó las posiciones del campeonato. Con Santero al frente de la carrera y Canapino ubicado octavo, el título quedaba momentáneamente en manos del piloto de Volkswagen.

La situación volvió a cambiar en el noveno giro, cuando un contacto entre Lucas Vicino y José Manuel Urcera le permitió al arrecifeño ganar dos posiciones. Tres vueltas más tarde, la rotura de un neumático en el vehículo de Lambiris favoreció otro avance de Canapino, quien quedó quinto.

Agustín Canapino sumó su 19º título nacional

Desde esa ubicación, el representante del Salvita Racing volvió a contar con los puntos necesarios para asegurar la coronación. El arrecifeño completó la competencia en el quinto puesto, mientras que Santero mantuvo el liderazgo y consiguió su cuarto triunfo del año.

La victoria no fue suficiente para que el mendocino revirtiera la diferencia en el campeonato. Finalmente, siete puntos separaron a ambos protagonistas en la clasificación definitiva de la temporada 2026, indicó Campeones.

Con este resultado, Agustín Canapino incorporó el campeonato del TN Clase 3 a su historial deportivo, sumó su 19º título en el automovilismo argentino y celebró por primera vez una consagración en la divisional mayor del Turismo Nacional.