Boca y Palmeiras se enfrentarán por la Recopa Sudamericana 2027, después de conquistar los dos principales torneos de clubes de Conmebol. El equipo argentino obtuvo la Sudamericana y el brasileño se quedó este sábado con la Libertadores.

El Xeneize consiguió su clasificación al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final. Palmeiras completó el cruce tras superar 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en la definición del máximo certamen continental.

Según informó TyC Sports, Conmebol confirmó que la serie se disputará el 17 y el 24 de febrero de 2027. El primer partido será en Buenos Aires y el segundo, en Brasil.

Boca abrirá la serie en la Bombonera

El encuentro de ida se jugará el miércoles 17 de febrero en el estadio Alberto J. Armando. Boca tendrá la oportunidad de comenzar la definición ante su público y buscar una ventaja para la revancha.

La vuelta se disputará el miércoles 24 de febrero en el Nubank Parque. Allí, Palmeiras será local y se resolverá quién se queda con el trofeo.

Entre ambos encuentros habrá una semana de diferencia. Las fechas y las sedes ya están establecidas, mientras que los horarios no fueron detallados en la información difundida.

La Recopa mantendrá la definición de ida y vuelta

La Recopa conservará su formato de dos partidos para determinar al campeón. A diferencia de la Libertadores y la Sudamericana, no tendrá una final única en una sede previamente elegida.

El cruce reunirá a los ganadores de las ediciones 2026 de ambas competencias. Boca llega como campeón de la Sudamericana y Palmeiras, como vencedor de la Libertadores.

De esta manera, los dos equipos tendrán una nueva oportunidad de sumar una conquista continental en febrero. La serie comenzará en la Bombonera y concluirá siete días después en la cancha del conjunto brasileño.