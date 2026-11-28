REDACCIÓN ELONCE
Un detenido y el secuestro de 400 gramos de cocaína, un revólver cargado y una importante suma de dinero fue el resultado de allanamientos realizados en los barrios La Palangana y Belgrano de Paraná. Los procedimientos se enmarcaron en una causa por abuso de armas y lesiones.
Una serie de allanamientos en los barrios La Palangana y Belgrano de Paraná culminó con un detenido y el secuestro de aproximadamente 400 gramos de cocaína, un arma de fuego y dinero en efectivo. Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por abuso de armas y lesiones.
La Policía de Entre Ríos dio cumplimiento a las órdenes judiciales vinculadas con la causa, en la que intervino la Fiscalía de Delitos Complejos.
Durante las requisas, los efectivos secuestraron un revólver cargado, cocaína en piedras y fraccionada en pequeñas dosis, una balanza de precisión y una importante suma de dinero, cuyo monto no fue informado.
Despliegue policial en dos barrios de Paraná
En los procedimientos participaron efectivos de las áreas de Investigaciones, Operaciones y Seguridad, Grupos Especiales, Drogas Peligrosas, Policía Científica y de la Jefatura Departamental Paraná.
Como resultado de las intervenciones, una persona quedó detenida, mientras que otras fueron identificadas por los funcionarios policiales.
Además de los allanamientos, la fuerza provincial desplegó diferentes dispositivos de seguridad en los barrios involucrados. No trascendieron mayores detalles sobre el hecho que originó la investigación judicial ni sobre la identidad de la persona detenida.