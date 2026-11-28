El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) transitó este sábado su gala de premiación en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde las autoridades culturales realizaron un balance de la octava edición. La convocatoria del público, la llegada de visitantes de otras provincias y la incorporación de nuevas generaciones marcaron el desarrollo del encuentro.

En diálogo con Elonce, Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), destacó la respuesta de los espectadores durante las distintas jornadas. "Lo que se vivió estos días es una fiesta porque nos encontramos todos", expresó.

Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, acompañó la gala de premiación, en una edición que reunió 70 películas nacionales e internacionales, con proyecciones gratuitas en nueve espacios de Paraná y cuatro subsedes provinciales.

Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Elonce)

La participación de los jóvenes y el reconocimiento al cine

Entre las novedades de esta edición, Schonfeld resaltó la incorporación de un jurado joven, integrado por chicos y chicas que participaron de capacitaciones y elaboraron críticas cinematográficas. Por primera vez, tuvieron la responsabilidad de distinguir películas y cortometrajes.

"Las miradas jóvenes nos nutren muchísimo", aseguró el funcionario, quien destacó la importancia de promover el recambio generacional entre los realizadores audiovisuales y garantizar la participación de las futuras generaciones en el festival.

La ceremonia contempló las distinciones de la Competencia Oficial de Cine Argentino, Cortometrajes Entrerrianos, los premios Ojo Pez, elegidos por el público, el reconocimiento de género de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y dos premios a la trayectoria Tilda Thamar.

Julián Stoppello, secretario de Cultura de Entre Ríos (Elonce)

El FICER como espacio de encuentro cultural

Schonfeld resaltó que miles de espectadores participaron de las actividades, aunque todavía no se dispone de una cifra definitiva de asistencia. También destacó la llegada de visitantes de otras provincias que viajaron especialmente para disfrutar del festival.

"El FICER es de todos los entrerrianos, es una fiesta de la comunidad. Creo que es mucho más que una fiesta, siento que es un ritual", reflexionó el realizador, al subrayar la capacidad del cine para generar encuentros e intercambios entre los ciudadanos.

La gala de premiación contempló la proyección de la película austríaca The Loneliest Man in Town, dirigida por Tizza Covi y Rainer Frimmel. La programación continuará este domingo 29 de noviembre, con funciones gratuitas en distintas salas de la capital entrerriana.