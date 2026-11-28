El Gobierno nacional anunció este sábado nuevas sanciones por operar en Malvinas contra cinco entidades por su participación accionaria en Navitas Petroleum, una de las compañías involucradas en la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur. Con estas incorporaciones, ya suman más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por las medidas.

Las nuevas entidades sancionadas fueron Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL.

“El Gobierno nacional no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos. Toda persona o entidad que participe en estas actividades deberá responder”, expresó el Ejecutivo.

El Gobierno pidió avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La administración de Javier Milei solicitó al Congreso Nacional que avance con la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de ampliar las herramientas jurídicas disponibles para proteger los derechos argentinos.

El Ejecutivo fundamentó el pedido en el cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El anuncio se conoció pocas horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para suspender provisionalmente la explotación petrolera en las inmediaciones del archipiélago.

El fallo del Tribunal del Mar

El organismo internacional consideró que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental requería resolver previamente la disputa territorial sobre las islas, una cuestión que excedía el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

También rechazó el planteo argentino que buscaba impedir que el Reino Unido avanzara unilateralmente con actividades económicas en espacios marítimos sujetos a una controversia de soberanía.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno valoró el reconocimiento de la existencia de una disputa entre ambos países, aunque cuestionó que no se dispusieran medidas provisionales para detener las actividades hidrocarburíferas. Además, confirmó que avanzará “sin demora” en la constitución de un Tribunal Arbitral.

Las empresas involucradas en la explotación petrolera

En septiembre pasado, el presidente Javier Milei había anunciado el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 compañías y accionistas de distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Países Bajos.

Entre las firmas alcanzadas figuraban Navitas Petroleum Development, su subsidiaria Navitas Petroleum Atlantic Limited y sociedades vinculadas con Rockhopper Exploration.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son las compañías que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, cuya explotación no cuenta con autorización del Estado argentino.